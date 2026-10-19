Divulgação Conversão livre à esquerda no cruzamento das avenidas T-3 e T-10, no Setor Bueno, começou a funcionar no sábado (17)

Motoristas que passam pela Avenida T-3, no Setor Bueno, em Goiânia , contam desde sábado (17) com uma nova opção de acesso à Avenida T-10: a conversão livre à esquerda, no sentido de subida, sem aguardar a abertura do semáforo. Segundo a prefeitura, esta é a primeira implantação do modelo na capital.

A mudança vale para o movimento de entrada na T-10 indicado pela sinalização. Quem pretende acessar a avenida no sentido de descida pode utilizar a direita livre, já existente no cruzamento. Os condutores que desejam seguir em frente pela T-3 continuam obrigados a esperar o sinal verde.

A configuração aproveita a ampliação da T-10, que passou a contar com quatro faixas no trecho neste ano. De acordo com a administração municipal, o espaço permite acomodar os veículos que entram na avenida pelas conversões à esquerda e à direita.

A expectativa da prefeitura é reduzir as filas na T-3, principalmente nos horários de maior movimento. A implantação ocorre sem alteração inicial no tempo dos semáforos, mas a programação poderá ser revista conforme o comportamento do trânsito.

Orientação

A Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) anunciou que equipes vão orientar motoristas e pedestres nos primeiros dias de funcionamento. A orientação é observar a sinalização e as condições de segurança antes de realizar a conversão, com atenção à travessia de pedestres.

Outros cruzamentos poderão receber o modelo, segundo o prefeito Sandro Mabel. A ampliação dependerá da avaliação das condições de circulação em cada local.

“É uma primeira experiência. Pedi para que possamos repensar outros pontos com uma configuração parecida, onde também seja possível colocar a esquerda livre”, afirmou.

Goiânia já conta com 110 pontos de direita livre, conforme levantamento informado pela prefeitura. O funcionamento da nova conversão na T-3 será acompanhado pela SET para avaliar a necessidade de ajustes.



