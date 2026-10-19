O pescador esportivo Jeferson Piske, de 24 anos, estabeleceu o recorde mato-grossense de tucunaré-amarelo ao fisgar um exemplar de 50 centímetros no Lago do Manso, em Chapada dos Guimarães.
Essa é a primeira marca registrada para a espécie na categoria absoluto masculino do estado. A captura ocorreu no dia 9 de setembro e foi reconhecida pela BGFA Recordes, um dos principais órgãos de certificação do Brasil.
Segundo Jeferson, além da emoção e adrenalina, a sensação é de que todo o esforço valeu a pena.
Tem peixe que a gente pega e comemora… e tem peixe que a gente pega e sabe que vai ficar marcado para sempre. Jeferson Piske.
Tucunaré-amarelo
Conhecido popularmente como "amarelão", o tucunaré-amarelo está entre os peixes mais desejados da pesca esportiva, devido ao seu comportamento agressivo.
Ele costuma medir de 30 a 55 centímetros e pesar de 1,5 a 3,5 quilos.