Jeferson Piske, de 24 anos, com o tucunaré amarelo de 50 cm que bateu o recorde mato-grossense, capturado no Lago do Manso, em Chapada dos Guimarães
Reprodução/Instagram
Jeferson Piske, de 24 anos, com o tucunaré amarelo de 50 cm que bateu o recorde mato-grossense, capturado no Lago do Manso, em Chapada dos Guimarães

O pescador esportivo Jeferson Piske, de 24 anos, estabeleceu o recorde mato-grossense de tucunaré-amarelo ao fisgar um exemplar de 50 centímetros no Lago do Manso, em Chapada dos Guimarães.

Essa é a primeira marca registrada para a espécie na categoria absoluto masculino do estado. A captura ocorreu no dia 9 de setembro e foi reconhecida pela BGFA Recordes, um dos principais órgãos de certificação do Brasil. 

Certificado do recorde estadual de tucunaré-amarelo concedido a Jeferson Piske
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Certificado do recorde estadual de tucunaré-amarelo concedido a Jeferson Piske


Segundo Jeferson, além da emoção e adrenalina, a sensação é de que todo o esforço valeu a pena.

Tem peixe que a gente pega e comemora… e tem peixe que a gente pega e sabe que vai ficar marcado para sempre. Jeferson Piske.





Tucunaré-amarelo

Conhecido popularmente como "amarelão", o tucunaré-amarelo está entre os peixes mais desejados da pesca esportiva, devido ao seu comportamento agressivo.

Ele costuma medir de 30 a 55 centímetros e pesar de 1,5 a 3,5 quilos.


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