Reprodução/redes sociais Marco Antonio Villa, historiador e comentarista político

Depois de ter prisão decretada por uma dívida de R$ 570 mil em pensão alimentícia, o comentarista político e historiador Marco Antonio Villa, 71, se posicionou sobre o caso em postagem nas redes sociais, nesta tarde de sexta-feira (16). Ele classificou a cobrança como injusta e diz que nunca teve condições financeiras para pagar o valor determinado pela Justiça.

A decisão foi proferida pelo juiz Eduardo Palma Pellegrinelli, da 12ª Vara da Família e das Sucessões do Foro Central Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) e o mandado foi expedido em 8 de outubro. Como ele não foi encontrado, agora é tratado como foragido da Justiça.

Na postagem, Villa começa chamando de midiáticas e distorcidas as notícias veiculadas sobre o mandado de prisão.

Segundo ele, em valores atuais, a pensão alimentícia que deveria pagar à ex-esposa e a um de seus filhos supera R$ 40 mil por mês. Villa afirma que, nunca teve condições financeiras para arcar com essa quantia.

Não sou milionário, mas sim uma pessoa assalariada que labuta arduamente todos os dias. ​​Luto sozinho e calado, há anos, para tentar reverter uma injustiça sem precedente que diariamente me aflige: o dever de destinar 20 salários-mínimos por mês para minha ex-esposa e para um de meus filhos, acrescido do valor do plano de saúde em favor de ambos Marco Antonio Villa





"Patrimônio desfeito"

​​O historiador afirma que já pagou quase R$ 1,5 milhão de pensão, quantia que conseguiu por meio de venda de dois imóveis, de suas economias e empréstimos.

“​​Para viabilizar o pagamento desta fortuna tive que me desfazer de patrimônio que angariei ao longo de uma vida dedicada ao trabalho... ​​Após ter liquidado literalmente meu patrimônio ... e me compelido a contrair dívidas onerosas, pretende-se, agora, liquidar aquilo que me é mais caro: minha saúde, minha honra e minha liberdade de ir e vir. ​​Não esmorecerei, contudo”, afirmou.





Ainda segundo ele, são diversas ações judiciais em andamento, “visando à correção de todos os abusos cometidos” contra ele, que tramitam em segredo de justiça, e, por esta razão, não podem ter seus detalhes publicados.

​​“Registro, apenas, que continuo confiando na justiça, a qual, embora muito já tenha tardado, certamente não falhará”, conclui Marco Antonio Villa.