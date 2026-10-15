Um pescador argentino de 51 anos estabeleceu um novo recorde de comprimento para captura de um robalo-peva (Centropomus parallelus) no Brasil. Na categoria “Estrangeiro Absoluto Masculino” da BGFA Recordes, Hernán Viviano fisgou um exemplar de 46 centímetros no litoral de São Paulo, em Cananéia.O feito foi homologado pela BGFA, entidade com critérios próprios para reconhecimento de recordes de pescadores esportivos, incluindo uso de uma régua oficial e fotografias. A modalidade corresponde a participantes estrangeiros que tenham pescado no Brasil.Segundo a divulgação, a captura ocorreu no dia 30 de agosto, batendo o recorde anterior do próprio Hernán, por 1 centímetro.
Pesca buscava outra espécie
Conforme o relato fornecido à entidade, a pesca aconteceu durante a “vazante” da maré. Um camarão artificial roxo foi usado como isca e o argentino tinha expectativa de fisgar um robalo-flecha, quando percebeu que era um robalo-peva de grande porte.
Estávamos pescando com a maré vazando, usando um camarão artificial roxo, quando tivemos uma pancada violenta. Achamos que tínhamos fisgado um robalo-flecha, mas era um pêvão. Deu uma ótima briga. Hernán Vivian, pescador esportivo
O exemplar ofereceu resistência considerável, mas a captura ocorreu sem muito tempo de luta. Após o registro das imagens e a medição, o animal foi devolvido à água.
O regulamento da BGFA possui uma série de categorias, incluindo comprimento e peso do peixe, além de critérios sobre quem pesca, como idade, nacionalidade, local e gênero.
No caso de Hernán Viviano, o reconhecimento se refere a estrangeiros que capturam peixes em território brasileiro.
Recordes com robalo
Segundo a International Game Fish Association (IGFA), o recorde mundial é de 2007 e ocorreu em Torres, litoral norte do Rio Grande do Sul, onde o pescador Pietro S. Moro capturou um robalo-peva de 76 centímetros.
Robalo-peva é menor do que o “coirmão” flecha
O robalo-peva é um frequentemente confundido com o robalo-flecha. Ambos ocorrem em boa parte da costa do Oceano Atlântico, desde o Golfo do México até o Sul do Brasil, e apresentam similaridades.
Uma das diferenças é o tamanho: o flecha é maior que o peva, tanto em altura/largura quanto comprimento. A coloração também muda. O flecha possui cor preta na nadadeira caudal, enquanto o peva é amarelado na região.
O robalo-peva apresenta dentes viliformes, finos e numerosos, como cerdas que seguram presas, mas não cortam. Ele costuma habitar manguezais, onde se esconde de predadores maiores e também caça. Os adultos são solitários, enquanto jovens andam em cardumes.