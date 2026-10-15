Divulgação/BGFA Hernán Vivian, argentino, pescou exemplar de 46 centímetros em Cananéia (SP)

Um pescador argentino de 51 anos estabeleceu um novo recorde de comprimento para captura de um robalo-peva (Centropomus parallelus) no Brasil. Na categoria “Estrangeiro Absoluto Masculino” da BGFA Recordes, Hernán Viviano fisgou um exemplar de 46 centímetros no litoral de São Paulo, em Cananéia.

O feito foi homologado pela BGFA , entidade com critérios próprios para reconhecimento de recordes de pescadores esportivos, incluindo uso de uma régua oficial e fotografias. A modalidade corresponde a participantes estrangeiros que tenham pescado no Brasil.

Segundo a divulgação, a captura ocorreu no dia 30 de agosto, batendo o recorde anterior do próprio Hernán, por 1 centímetro.





Pesca buscava outra espécie

Conforme o relato fornecido à entidade, a pesca aconteceu durante a “vazante” da maré. Um camarão artificial roxo foi usado como isca e o argentino tinha expectativa de fisgar um robalo-flecha, quando percebeu que era um robalo-peva de grande porte.

Estávamos pescando com a maré vazando, usando um camarão artificial roxo, quando tivemos uma pancada violenta. Achamos que tínhamos fisgado um robalo-flecha, mas era um pêvão. Deu uma ótima briga. Hernán Vivian, pescador esportivo





O exemplar ofereceu resistência considerável, mas a captura ocorreu sem muito tempo de luta. Após o registro das imagens e a medição, o animal foi devolvido à água.

O regulamento da BGFA possui uma série de categorias, incluindo comprimento e peso do peixe, além de critérios sobre quem pesca, como idade, nacionalidade, local e gênero.

No caso de Hernán Viviano, o reconhecimento se refere a estrangeiros que capturam peixes em território brasileiro.

Recordes com robalo

Segundo a International Game Fish Association (IGFA), o recorde mundial é de 2007 e ocorreu em Torres, litoral norte do Rio Grande do Sul, onde o pescador Pietro S. Moro capturou um robalo-peva de 76 centímetros.

Robalo-peva é menor do que o “coirmão” flecha

O robalo-peva é um frequentemente confundido com o robalo-flecha. Ambos ocorrem em boa parte da costa do Oceano Atlântico, desde o Golfo do México até o Sul do Brasil, e apresentam similaridades.

Uma das diferenças é o tamanho: o flecha é maior que o peva, tanto em altura/largura quanto comprimento. A coloração também muda. O flecha possui cor preta na nadadeira caudal, enquanto o peva é amarelado na região.

O robalo-peva apresenta dentes viliformes, finos e numerosos, como cerdas que seguram presas, mas não cortam. Ele costuma habitar manguezais, onde se esconde de predadores maiores e também caça. Os adultos são solitários, enquanto jovens andam em cardumes.