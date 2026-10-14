Reprodução / Truth Social Trump publica vídeo de IA domando tigre após ataque fatal

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou um vídeo gerado por inteligência artificial (IA) em que aparece enfrentando e brincando com um tigre, horas depois de compartilhar imagens de um ataque fatal do animal a um jovem no Reino Unido. A sequência de publicações ocorreu na terça-feira (13), na rede social Truth Social.

O vídeo manipulado mostra uma versão digital de Trump, vestido de terno azul e gravata vermelha, perseguindo o felino, lutando de brincadeira com ele e, ao final, abraçando o animal. A montagem faz referência ao caso de William Chapman, de 23 anos, que morreu após entrar no recinto de um tigre no Yorkshire Wildlife Park , em Doncaster, na Inglaterra.

A publicação não foi acompanhada de uma mensagem explicativa. Segundo o New York Post, o vídeo foi divulgado cerca de oito horas depois de Trump compartilhar imagens reais do ataque, acompanhadas da frase: “Nunca mexam com a natureza!”.

Quem era William Chapman?

William Chapman tinha 23 anos e havia trabalhado como ator ainda na infância, com participações em produções de televisão britânicas. Ele morreu no sábado (10), após entrar no recinto de um tigre-siberiano no Yorkshire Wildlife Park.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa britânica, o jovem entrou sozinho no espaço ocupado pelo animal. A polícia foi acionada, mas Chapman morreu no local.

O tigre envolvido no episódio se chama Altai. Após o ocorrido, as autoridades locais iniciaram uma investigação para apurar as circunstâncias da morte e as condições de segurança do parque.

Família pede que imagens não sejam compartilhadas

Em comunicado divulgado na terça-feira, familiares de Chapman disseram estar devastados com a perda e pediram que as pessoas parem de divulgar imagens relacionadas ao episódio.

A família afirmou que a circulação de conteúdos considerados ofensivos estava provocando sofrimento adicional em um momento de grande vulnerabilidade. Os parentes também informaram que Chapman enfrentava problemas graves de saúde mental havia anos e recebia medicação.

Segundo os familiares, caberá às autoridades responsáveis pela investigação determinar se a condição de saúde do jovem teve alguma influência no ocorrido.

A polícia britânica também orientou o público a evitar o compartilhamento dos vídeos. A divulgação das imagens pelo presidente americano ampliou a repercussão do caso nas redes sociais.





Vídeo de inteligência artificial gerou críticas

A publicação de Trump com o tigre ocorreu depois da divulgação do registro real do ataque e foi interpretada por críticos como uma referência ao episódio. A montagem apresenta uma situação fictícia, criada digitalmente, na qual o presidente interage com o animal sem sofrer ferimentos.

A repercussão também envolveu representantes locais e defensores da proteção animal. Oliver Coppard, prefeito da região de South Yorkshire, criticou a publicação e afirmou que a circulação de imagens relacionadas à morte aumentava o sofrimento da família.

O caso reacendeu o debate sobre a divulgação de conteúdos sensíveis nas redes sociais, especialmente quando envolvem mortes, e sobre o uso de inteligência artificial para recriar ou satirizar acontecimentos reais.