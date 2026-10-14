Reprodução Votação da PEC do fim da 6x1, CCJ debate PEC da Segurança Pública, Mega-Sena e semifinais da Libertadores e Sul-Americana

A discussão no plenário do Senado da PEC do fim da 6x1, a votação na CCJ do Senado da PEC da Segurança Pública, a Mega-Sena acumulada de R$ 150 milhões e as semifinais da Libertadores e Copa Sul-Americana estão entre os destaques desta quarta-feira (14).

6x1 no Senado



O Senado Federal poderá votar nesta quarta-feira (14) a PEC que prevê o fim da escala 6x1 e a redução da jornada máxima de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem redução salarial.

O assunto está na pauta e a expectativa é que, caso haja acordo para acelerar a tramitação, os senadores votem a proposta em dois turnos no mesmo dia. Para ser aprovada, a PEC precisa do apoio de pelo menos 49 dos 81 senadores em cada turno.

PEC da Segurança Pública

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado deve retomar nesta quarta-feira (14), às 9h, a votação da PEC da Segurança Pública (PEC 18/2025), com a análise de emendas pendentes. A proposta prevê maior integração entre as forças de segurança, mudanças na organização policial e medidas de combate ao crime organizado.

Entre os pontos em discussão estão as atribuições das guardas municipais, o uso de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e a atuação dos agentes de trânsito. Se a comissão concluir a votação, o texto poderá avançar para o plenário do Senado.

Semifinal da Libertadores

O Palmeiras enfrenta o Fluminense, às 21h30, no Maracanã, na semifinal da Libertadores. O Palmeiras chega embalado pela vitória por 4 a 1 sobre o Corinthians, no domingo (11), pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira também vem testando um sistema com três zagueiros, que pode ser um dos pontos de análise tática da semifinal.

Já o Tricolor poupou titulares no clássico contra o Flamengo, também no domingo, pensando na Libertadores, mas perdeu por 1 a 0. A semifinal passa a ser uma oportunidade de buscar vantagem diante da torcida antes do confronto de volta.

Semifinal da Copa Sul-Americana

O Atlético-MG enfrenta o Montevideo City Torque nesta quarta-feira (14), às 19h, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana 2026.

O Galo tenta chegar à final da competição pelo segundo ano consecutivo. Em 2025, o clube foi vice-campeão, após perder a decisão para o Lanús, da Argentina, nos pênaltis. O Montevideo City Torque é uma das surpresas do torneio. O time uruguaio alcançou pela primeira vez a semifinal da Sul-Americana e disputa a segunda edição de sua história na competição.

Mega-Sena milionária

O sorteio da Mega-Sena será realizado às 21 horas, nesta quarta-feira (14). O prêmio está estimado em R$ 150 milhões. A mudança na data do sorteio, da tradicional terça-feira para a quarta, ocorre por causa do feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, comemorado na segunda-feira (12).

Outras loterias, como Quina, Lotofácil e Dia de Sorte, também não tiveram sorteio na segunda e serão retomadas na terça-feira.



