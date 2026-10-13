PRF Motorista de 30 anos morreu após o carro sair da pista e atingir uma árvore na BR-158, em Bom Jardim de Goiás, na madrugada de sábado (10)

Cinco pessoas morreram em acidentes nas rodovia federais que cortam Goiás durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, entre sexta-feira (9) e segunda-feira (12). O balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF) contabiliza 28 acidentes e 23 pessoas feridas no período.



As mortes ocorreram em Abadia de Goiás, Bom Jardim de Goiás, Jandaia e Itumbiara. Entre as vítimas estão mãe e filho, que estavam em uma caminhonete que saiu da pista e capotou na BR-153, na tarde de domingo (11).

A mulher, de 70 anos, e o filho, de 45, morreram no local. Segundo as informações preliminares da PRF, o homem dirigia o veículo no sentido de Itumbiara para Morrinhos quando ocorreu o acidente, no quilômetro 692. As razões pelas quais a caminhonete saiu da pista ainda são investigadas.

Na madrugada de sexta-feira, um homem de 26 anos morreu após o caminhão em que viajava como passageiro sair da pista e bater contra uma árvore na BR-060, em Abadia de Goiás. O motorista, de 59 anos, pai da vítima, sofreu lesões graves. O veículo transportava tijolos e seguia no sentido de Rio Verde, conforme o relato preliminar da polícia.

Outra morte ocorreu na madrugada de sábado (10), na BR-158, em Bom Jardim de Goiás. Uma mulher de 30 anos dirigia no sentido de Aragarças quando, de acordo com a PRF, perdeu o controle da direção em uma curva, saiu da pista e atingiu uma árvore. O acidente aconteceu no quilômetro 30, e a motorista morreu no local.

Em Jandaia, um motociclista de 35 anos morreu na madrugada de domingo, na BR-060. A apuração inicial indica que a motocicleta bateu contra o meio-fio do canteiro central. Os dois ocupantes caíram e foram atropelados por um carro, que também atingiu a moto.

O passageiro da motocicleta sofreu lesões graves e foi encaminhado para atendimento hospitalar em Goiânia. O motorista do carro não se feriu. Ele passou pelo teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo para ingestão de álcool.

Segundo a PRF, houve perícia em todos os acidentes com mortes, e as circunstâncias permanecem sob investigação.

4,2 multas por excesso de velocidade

Durante a operação, o excesso de velocidade liderou os registros de infrações, com mais de 4.200 veículos flagrados acima do limite permitido. A fiscalização também contabilizou 157 ultrapassagens proibidas, 28 ocorrências de embriaguez ao volante e 119 infrações relacionadas à falta do cinto de segurança ou ao uso inadequado de dispositivos de retenção.

Um dos flagrantes ocorreu na BR-070, em Jussara, onde um veículo foi registrado a 181 km/h em um trecho com limite de 100 km/h. Na BR-050, em Catalão, outro carro passou a 171 km/h, também em uma área onde a velocidade máxima permitida era de 100 km/h.

Na BR-060, a fiscalização registrou um carro a 173 km/h em Rio Verde e outros dois a 169 km/h e 163 km/h em Jataí. Nesses trechos, o limite era de 110 km/h.



