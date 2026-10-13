Reprodução/ Agência de Notícias do Governo do Estado de São Paulo Frente fria

Uma frente fria na costa do Sudeste e uma área de baixa pressão sobre o Sul mantêm o tempo instável em boa parte do Centro-Sul nesta terça-feira (13). O Paraná concentra o maior risco de temporais, com possibilidade de granizo e rajadas fortes, mas a chuva também deve atingir Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Segundo a MetSul Meteorologia, a instabilidade será irregular e não significa chuva contínua em todas as áreas. Em vários pontos, o sol aparece entre nuvens antes da formação de novas células de tempestade, principalmente entre a tarde e a noite.

O Paraná deve ter chuva já nas primeirashoras do dia em diferentes regiões. Depois de eventuais períodos de melhora, o aquecimento favorece nova formação de nuvens carregadas. Há risco de chuva forte, descargas elétricas, vento e granizo de forma localizada.

Santa Catarina também terá instabilidade em grande parte do estado. Algumas regiões podem registrar aberturas de sol, mas o tempo volta a fechar ao longo do dia.

Em São Paulo, áreas próximas ao Paraná e a Mato Grosso do Sul podem ter chuva pela manhã. A tendência é de aumento da instabilidade durante a tarde, com pancadas mais espalhadas e possibilidade de tempestades localizadas.

A Defesa Civil paulista mantém alerta para tempestades até quinta-feira (15), com previsão de raios, rajadas de vento e granizo em diferentes regiões. O iG já mostrou os detalhes do alerta para São Paulo.

No Mato Grosso do Sul, a chuva pode ocorrer desde cedo em algumas áreas. O sol aparece em outros pontos antes de novas pancadas, principalmente à tarde e à noite. O risco maior também é de chuva forte em curto período e temporais isolados.

Instabilidade avança pelo Sudeste

No Rio de Janeiro, a frente fria aumenta a nebulosidade e favorece chuva principalmente entre a tarde e a noite. Não há indicação de precipitação uniforme em todo o estado.

Minas Gerais terá maior chance de chuva no Triângulo Mineiro, no centro e no sul. A instabilidade cresce com o aquecimento durante a tarde.

No Espírito Santo, a previsão é menos severa. O dia terá sol entre nuvens e possibilidade de pancadas isoladas mais tarde.

Rio Grande do Sul terá melhora gradual

No Rio Grande do Sul, a chuva ainda aparece entre a madrugada e a manhã em diferentes pontos, mas parte da instabilidade se afasta para o oceano ao longo do dia.

O sol volta a aparecer em várias cidades. Mesmo assim, novas áreas de chuva podem se formar na metade norte entre a tarde e a noite.

Os volumes, em geral, tendem a ser menores que os previstos para Paraná e Santa Catarina. O leste e o sul gaúchos também terão temperaturas mais amenas.

Em Mato Grosso e Goiás, o calor continua. Pancadas de chuva podem ocorrer de forma isolada, sem a mesma abrangência esperada para Mato Grosso do Sul e para os estados mais ao sul do país.