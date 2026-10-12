Corpo de Bombeiros Equipes dos bombeiros e do Samu atenderam à ocorrência às margens do ribeirão Santa Marta; morte foi constatada no local

Um motociclista morreu após cair de uma ponte sobre o ribeirão Santa Marta, na manhã desta segunda-feira (12), na zona rural de Iporá, em Goiás. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encontraram o homem sem sinais vitais às margens do curso d’água.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), as informações repassadas à equipe indicam que o condutor teria perdido o equilíbrio da motocicleta e caído da ponte. A dinâmica do acidente ainda será apurada.

A motocicleta também foi encontrada às margens do ribeirão. Uma médica do Samu constatou a morte do condutor no local. O nome e a idade da vítima não foram informados no comunicado dos bombeiros.

A Polícia Científica foi acionada para os procedimentos periciais. Após a chegada da equipe do Instituto Médico-Legal (IML), os bombeiros auxiliaram na remoção do corpo.

Na sequência, os militares retiraram a motocicleta, que ficou sob os cuidados de um familiar da vítima. As circunstâncias da queda serão investigadas pelos órgãos competentes.



