Gerado por IA O ataque ocorreu na cidade de Erie, na Pensilvânia

Um ataque a tiros na cidade de Erie, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, deixou nove mortos em uma residência, entre eles duas crianças e uma mulher grávida. O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (9). O suspeito de realizar os disparos também morreu, segundo informações da polícia local.

As autoridades foram acionadas por volta das 17h, no horário local, após receberem relatos de tiros na Perry Street. Testemunhas disseram ter visto um homem atirando antes de entrar em uma residência.

Policiais foram até a residência e tentaram negociar com o suspeito para que ele se entregasse. Durante a ocorrência, no entanto, novos disparos foram ouvidos dentro do imóvel.

A polícia não informou o que motivou o ataque nem qual era a relação entre o suspeito e as vítimas.

As circunstâncias do caso serão investigadas.