1º sargento Elessandro Leite Alves, de 41 anos, morreu em um acidente no Entorno do DF
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1º sargento Elessandro Leite Alves, de 41 anos, morreu em um acidente no Entorno do DF

O corpo do 1 º sargento Elessandro Leite Alves, de 41 anos, será sepultado às 17h desta sexta-feira (9), em Valparaíso de Goiás, após homenagens de colegas da Polícia Militar. O velório estava marcado para começar às 12h30, na sede da  4ª Companhia de Rotam, em Luziânia. O policial morreu na quinta-feira (8), em um acidente entre uma viatura e um carro na GO-521, em Cidade Ocidental.

Entre as manifestações, o comandante do 20º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Eric Chiericato, destacou a trajetória do sargento na corporação. Em nota reproduzida pelo Jornal O Grito, afirmou que Elessandro “deixa como legado sua dedicação à PM e à missão de servir e proteger”. A unidade fica em Valparaíso de Goiás.

Elessandro ingressou na Polícia Militar de Goiás em 6 de janeiro de 2014 e tinha mais de 12 anos de serviço. Ao comunicar a morte, a corporação lamentou a perda e prestou solidariedade às pessoas que conviviam com ele.

“A PMGO manifesta profundo pesar pela perda do policial militar e se solidariza com seus familiares, amigos e companheiros de farda neste momento de dor”, informou a instituição.

O acidente ocorreu na tarde de quinta-feira (8), na GO-521, e envolveu uma viatura do Batalhão de Rotam e um carro de passeio. A equipe policial estava em uma ocorrência quando houve a colisão.
Imagens do local mostram a viatura com as rodas para cima na pista e o automóvel branco com danos na lateral e na traseira. A Polícia Militar informou que as circunstâncias do acidente serão esclarecidas por meio de perícia e investigação.



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