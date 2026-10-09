Divulgação/Marcha Grupo apoia movimentos de mulheres negras

O Programa Marielle Franco, uma iniciativa do Fundo Baobá, abriu as inscrições para a segunda edição do edital que visa apoiar organizações, grupos e movimentos de mulheres negras. Serão selecionados dez grupos, que receberão R$ 300 mil cada ao longo de 20 meses.

O Edital de Apoio Coletivo foi concebido para fortalecer organizações de mulheres negras, ampliando suas condições de atuação por meio do desenvolvimento institucional e do investimento em suas lideranças. Inscrições devem ser feitas até 19 de outubro, no site do programa.

Nesse contexto, a concessão de suporte financeiro visa fortalecer a autonomia dessas iniciativas, oferecendo meios para que cumpram integralmente seu propósito de impacto social.

Em 2019, na primeira edição do Programa, 15 grupos foram selecionados e receberam investimento direto entre R$ 70 mil a R$ 170 mil. O Edital permitiu que organizações já enraizadas em seus territórios pudessem fortalecer sua gestão, ampliar parcerias e ocupar novos espaços políticos, comunitários e institucionais.

Inscrições e seleção



As inscrições estão abertas para organizações com ou sem CNPJ que tenham iniciado suas atividades até 2024. É exigido que no mínimo 85% da composição, tanto na diretoria quanto no quadro de integrantes, seja constituída por mulheres negras.

O processo seletivo terá quatro etapas: análise dos pré-requisitos; avaliação das informações apresentadas no formulário de inscrição; entrevistas e análise final por um Comitê de Seleção.

A seleção considera a proposta apresentada e as condições para sua realização, respeitando as diferentes formas de organização e os contextos territoriais de cada iniciativa.

Critérios de prioridade



Em caso de empate, terão prioridade organizações com perfis que historicamente encontram mais obstáculos no campo do financiamento, entre elas: iniciativas das regiões Norte e Nordeste; formadas por mulheres negras quilombolas, ribeirinhas e de comunidades tradicionais; e que atuam em territórios periféricos, rurais e do interior.

Também será considerado iniciativas que promovem a participação de diferentes gerações, presença de mulheres com deficiência e protagonismo de mulheres negras LGBTQIAPN+; com menor número de financiadores; e que nunca receberam apoio do Fundo Baobá anteriormente.

“O objetivo do edital é apoiar um processo factível de ampliação das capacidades das organizações e de suas lideranças, entendido por nós como condição central para a sustentabilidade de sua atuação. Acreditamos que esse processo é essencial para que elas possam, por seus próprios caminhos e objetivos, manter-se atuando em condições estruturadas, de modo a seguirem capazes de enfrentar os desafios de suas lutas e cumprirem suas missões”, afirma Tainá Medeiros, Gerente de Programas do Fundo Baobá.