Redes sociais Ana Beatriz Araújo visitava a mãe em Almas quando recebeu a descarga elétrica

Ana Beatriz Araújo, de 22 anos, morreu após ser atingida por um raio durante uma visita à casa da mãe em Almas, no Tocantins, a cerca de 300 quilômetros de Palmas. A jovem havia sido eleita rainha da 27ª edição da Expo Almas, realizada em junho deste ano.

A jovem estava descalça no quintal e havia tido contato com água antes da descarga elétrica. O marido, Luiz Felipe, e uma sobrinha estavam no imóvel e não sofreram ferimentos.

A descarga elétrica teria queimado lâmpadas e a antena da residência. A jovem foi socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar, mas não resistiu.

A Secretaria da Segurança Pública do Tocantins informou que o corpo passou por exames no Núcleo de Medicina Legal de Porto Nacional e foi liberado aos familiares para o sepultamento. A 100ª Delegacia de Polícia de Almas abriu inquérito para apurar as circunstâncias da morte.

Ana Beatriz cursava o segundo período de fisioterapia e deixa o marido e um filho de 5 anos. O título de rainha foi conquistado na feira de agronegócio e cultura organizada pelo Sindicato Rural de Almas.

A prefeitura e o sindicato divulgaram notas de pesar. Na homenagem, a entidade lembrou a participação da jovem no evento. “Ana Beatriz marcou a ExpoAlmas com sua alegria, simpatia e carinho pelas nossas tradições.”

“Sua partida deixa uma tristeza imensa em todos que tiveram o privilégio de conhecê-la e conviver com ela”, acrescentou o sindicato.



