Reprodução Renan Santos (Missão), Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PDS) e Augusto Cury (Avante)

As campanhas do segundo turno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL) começaram essa semana com alguns apoios de ex-presidenciáveis já oficializados; nenhuma surpresa até o momento.

O apoio anunciado mais recentemente foi do partido Novo, de Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais que terminou a disputa no primeiro turno com 326.488 votos, o equivalente a 0,27% dos votos válidos.

Zema já havia declarado apoio a Flávio; agora foi a vez do Novo, nesta quarta (7), durante reunião com integrantes da legenda com o senador, no comitê de campanha, no Lago Sul, bairro nobre de Brasília (DF).

Segundo o presidente da legenda, Eduardo Ribeiro, o objetivo é “tirar o PT e enfrentar os intocáveis” do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele disse ainda que um dos objetivos já foi alcançado, que era eleger uma maioria para mudar o presidente do Senado, atualmente ocupada por Davi Alcolumbre, e “enfrentar os tiranos que abusaram do seu poder no STF”. O próximo objetivo, disse Ribeiro, é derrotar o PT.

Deltan Dallagnol (Novo-PR) e Marcel Van Hattem (Novo-RS) participaram do encontro ao lado da direção da legenda.

PSD

Nesta terça-feira (6), foi o ex-presidenciável Ronaldo Caiado (PSD) quem oficializou seu apoio a Flávio Bolsonaro, em evento realizado em Goiânia, após uma campanha de primeiro turno com críticas pesadas ao candidato do PL.

O ex-governador de Goiás ficou em quinto lugar na disputa ao Planalto, com 2,18% dos votos válidos no primeiro turno.

Entre os presentes no anúncio do apoio, estavam o governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o candidato derrotado ao governo de Goiás, Wilder Morais (PL), e o governador reeleito de Goiás, Daniel Vilela (MDB).

Caiado também reforçou que o objetivo é derrotar o PT, afirmando que “tem 40 anos que faz isso”.

O PSD já havia liberado os diretórios estaduais para definirem o apoio no segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, conforma nota divulgada pelo presidente do partido, Gilberto Kassab.

Silêncio

Já o escritor Augusto Cury, candidato pelo Avante, que ficou atrás de Flávio e Lula no segundo turno, com 3,44 milhões de votos, ou 2,89% dos votos válidos, não se posicionou sobre a disputa de 25 de outubro. Logo depois da apuração, ele disse pretende ficar em “silêncio” e está cumprindo o que prometeu.

Cury proibiu seus aliados a apoiarem um dos dois presidenciáveis publicamente e afirmou que cogita deixar a política.

Cortinas vermelhas

Quem também não se pronunciou publicamente sobre apoio no segundo turno foi Renan Santos (Missão), que foi o quarto colocado no domingo, com 2,24% dos votos válidos, o equivalente a cerca de 2.675.665 eleitores em todo o país. Ele liberou seus eleitores para decidir.





Após a apuração, Renan disse que não votaria em nenhum dos dois e que, independentemente de sua posição, considera que a eleição já estaria encaminhada para Flávio Bolsonaro.

No entanto, uma postagem de Renan na terça-feira (6) alimentou a especulação de que ele estaria sinalizando apoio a Lula. O presidente do Missão publicou um vídeo curto, mostrando que havia instalado em sua sala cortinas vermelhas, cor associada historicamente ao PT. O vídeo tem 13 segundos de Renan mostrando as cortinas vermelhas, depois há um corte e ele retoma, desmentindo que estaria declarando apoio a Lula. Veja o vídeo

Renan comprou cortinas novas 😱😰 Qual sua opinião? https://t.co/oqE5G9df2K — Anchovy 👑 (@Anchovydamissao) October 6, 2026

O segundo turno das eleições será realizado no dia 25 de outubro.