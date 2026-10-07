Reprodução Eduardo Paes (PSD) - Douglas Ruas (PL) - Anthony Garotinho (Republicanos)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) marcou para a próxima quinta-feira (8), o julgamento que vai decidir se Anthony Garotinho (Republicanos) pode desistir do recurso apresentado ao tribunal contra a decisão que barrava a sua candidatura ao Governo do estado do Rio de Janeiro. A depender do resultado, Douglas Ruas (PL) pode receber a vitória no primeiro turno das eleições, cancelando a disputa com Eduardo Paes (PSD). A sessão está prevista para às 10h.

Garotinho recebeu 274.411 votos, o equivalente a 3,17%, e a Justiça Eleitoral ainda não definiu a validade da candidatura.

Entenda o caso

Na sexta-feira (2), dois dias antes da eleição, o ministro Floriano de Azevedo Marques definiu que os votos de Garotinho não poderiam ser considerados válidos e deveriam constar como anulados sub judice no primeiro turno, em virtude de uma condenação por ato doloso de improbidade administrativa em 2018.

Apesar da decisão, o nome do candidato permaneceu registrado nas urnas porque a decisão do TRE-RJ que barrou o candidato foi tomada após o fechamento do sistema das máquinas.

A defesa de Garotinho tentou reverter o quadro com um recurso alegando que o período de inelegibilidade do ex-governador teria terminado em julho.





No domingo (4), dia da votação, Kassio Nunes Marques, ministro e presidente do STE, determinou que os votos recebidos pelo candidato fossem considerados no cálculo dos percentuais obtidos pelos concorrentes até que o tribunal superior tomasse uma decisão colegiada.

Em terceiro lugar nas urnas, Garotinho declarou, já na segunda-feira (5), que estava retirando o seu recurso que tentava manter a candidatura antes de uma decisão da justiça eleitoral.

Caso a solicitação de desistência seja aceita, os votos do candidato podem ser anulados definitivamente e, no novo cálculo da porcentagem final, Douglas Ruas passará a obter mais de 50% dos votos válidos, que é a margem necessária para que seja proclamado o vencedor na corrida ao governo do estado já no primeiro turno.

Considerando a validade dos votos de Garotinho, Ruas obteve 4.271.199 votos, equivalentes a 49,27% dos votos válidos, e teria pela frente um segundo turno contra Eduardo Paes, que conseguiu 3.706.984 votos válidos (42,76%).