Paulo Pinto/Agência Brasil Formação de tempestades é influenciada por um ciclone extratropical no sul do país

De acordo com a MetSul Meteorologia, teremos volumes de chuva extremos no Sul do Brasil durante o mês de outubro, o que eleva gravemente o risco de cheias de rios, enchentes, enxurradas e deslizamentos de terra. O fenômeno El Niño atingiu nível recorde em setembro, superando o de 2015, e entra na sua fase mais intensa, com pico projetado para o final do ano.

A primavera é naturalmente propensa a tempestades pela transição de temperaturas, mas a combinação com o El Niño intenso potencializa os episódios de chuva intensa.

A previsão é de 300 mm a 500 mm no mês em diversos municípios, podendo ultrapassar 500 mm em pontos isolados. Isso equivale a 200% a 300% da média histórica mensal, ou seja, o esperado para toda a estação de primavera caindo em um único mês.

Regiões de maior risco: Metade Norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com risco especialmente elevado do Centro ao Oeste catarinense e paranaense.