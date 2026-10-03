Divulgação/CCR-Motiva Serra das Araras

Motoristas que trafegam pela Via Dutra terão alterações no trânsito a partir de segunda-feira (5) em Barra Mansa e na Serra das Araras, no Rio de Janeiro. As intervenções fazem parte de obras realizadas pela RioSP e incluem a interdição temporária de um retorno e bloqueios para desmontes de rochas.

Em Barra Mansa, o retorno localizado no km 278,9 será interditado nos dois sentidos na segunda-feira, das 10h às 16h, para serviços na região da Rua José Hipólito. Segundo a concessionária, o tráfego na Via Dutra continuará funcionando normalmente nos dois sentidos durante os trabalhos.

A previsão é que a intervenção termine no mesmo dia. Caso ocorram imprevistos durante os serviços, no entanto, os trabalhos poderão ser estendidos para terça-feira (06).

Com o fechamento do retorno, parte dos motoristas que utiliza a Rua José Hipólito terá de mudar o trajeto. Quem trafega no sentido Rio de Janeiro e pretende seguir para o Centro deverá continuar até o retorno do km 276,5, no bairro Monte Cristo, voltar no sentido São Paulo e acessar a Rua José Hipólito no km 278,9.

Já os motoristas que trafegam no sentido São Paulo e pretendem chegar ao bairro Getúlio Vargas deverão seguir até o retorno do km 280,5, no bairro Bocaininha, retornar no sentido Rio de Janeiro e acessar a Rua José Hipólito.

Não haverá mudança para quem segue no sentido Rio de Janeiro em direção ao bairro Getúlio Vargas pela Rua José Hipólito. O trajeto também continuará normal para os motoristas que seguem no sentido São Paulo e utilizam a rua para chegar ao Centro.

Serra das Araras terá desmontes de rochas



Na Serra das Araras, em Paracambi, a RioSP dará continuidade aos desmontes de rochas realizados durante as obras de ampliação da rodovia.

As intervenções estão programadas para segunda (5), terça (6), quarta (7), quinta-feira (8) e sábado (10), na altura do km 224,5 da pista Sul, sentido São Paulo.

De segunda a quinta-feira, as operações estão previstas entre 13h e 15h. No sábado, o horário programado é das 16h às 18h. Segundo a concessionária, a operação do dia 10 poderá sofrer alterações em razão de determinações operacionais dos órgãos competentes.

Os desmontes integram as obras de construção das novas pistas de subida e descida da Serra das Araras. Em comunicado divulgado no fim de setembro, a RioSP informou que as obras haviam atingido cerca de 86,5% de execução.

A partir de 13 de outubro, a programação regular dos desmontes será reduzida. Os bloqueios às segundas e quartas-feiras serão suspensos, e as operações passarão a ocorrer às terças e quintas, das 13h às 15h, e aos sábados, das 16h às 18h.

A RioSP orienta os motoristas a acompanhar a sinalização nos trechos em obras e programar os deslocamentos com antecedência.