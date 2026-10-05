Divulgação Sede do Tribunal de Contas do Estado de Goiás

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE - GO) abriu, nesta segunda-feira (5), as inscrições para concurso público com 16 vagas e salário inicial de R$ 11.862,19. As oportunidades são para candidatos com ensino médio completo.

As inscrições podem ser feitas até 6 de novembro, exclusivamente pela internet, no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), responsável pela organização do concurso. A taxa é de R$ 100 e poderá ser paga até 9 de novembro.

Das 16 vagas disponíveis, seis são para o cargo de Técnico de Controle Externo na área Administrativa e outras dez para Técnico de Controle Externo na área de Tecnologia da Informação (TI). O salário inicial é o mesmo para as duas áreas.

Segundo o edital, cada candidato poderá se inscrever para apenas um dos cargos.

As provas estão previstas para 17 de janeiro de 2027, em Goiânia. O processo seletivo terá provas objetivas de conhecimentos gerais e específicos, além de etapa discursiva.

Para os candidatos da área Administrativa, a prova discursiva será uma redação. Já para quem concorrer às vagas de Tecnologia da Informação, será aplicado um estudo de caso.

O concurso foi oficializado pelo Edital nº 01/2026, publicado no Diário Oficial do Estado em 25 de agosto.



