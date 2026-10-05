Uma jiboia de aproximadamente 1,5 metro foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) em uma chácara no Parque Las Vegas, em Bela Vista de Goiás. O animal estava saudável e, após a captura, foi levado para uma área de preservação na zona rural do município.
O morador acionou os bombeiros no domingo (5) após perceber a presença da serpente na propriedade. Enquanto aguardava a chegada da equipe, ele foi orientado a manter distância e acompanhar a movimentação do animal para evitar que ele desaparecesse.
“Às vezes acontece de a pessoa ver uma cobra e não ficar olhando. Quando a gente chega, já não consegue encontrá-la mais”, explica ao iG o comandante do Corpo de Bombeiros de Bela Vista de Goiás, Lucas Maciel dos Reis.
Quando os militares chegaram à propriedade, a jiboia permanecia no local indicado pelo morador. A captura foi realizada pela soldado Bruna, que utilizou equipamento específico para conter a serpente. Segundo o comandante, o animal não apresentava ferimentos e foi solto em uma área longe de estradas.
“A gente faz a soltura em áreas de preservação próximas ao município, na zona rural, onde há pouco trânsito de pessoas e longe de rodovias”, diz Lucas.
Período seco aumenta resgates
O encontro de animais silvestres nas proximidades da área urbana não é incomum em Bela Vista de Goiás. De acordo com Lucas Maciel, a unidade dos bombeiros registra, em média, pelo menos uma ocorrência de captura de animais por dia em sua área de atuação.
A incidência aumenta especialmente durante o período seco. Além de serpentes, os bombeiros são chamados para ocorrências envolvendo tamanduás, ouriços, gambás, capivaras, jacarés e abelhas.
Segundo o comandante, a aproximação pode estar relacionada à escassez de alimento e aos incêndios em áreas de vegetação. “Nessa época, principalmente de queimadas, a gente tem uma incidência muito grande de captura de animais na cidade”, relata.
Com o retorno das chuvas, a tendência observada pela corporação é de redução das ocorrências. “Quando começa o período chuvoso, já diminui um pouco”, acrescenta.
Em todo o estado, os números dimensionam a frequência desse tipo de atendimento. Dados do Corpo de Bombeiros apontam 6.837 ocorrências envolvendo resgate de animais silvestres em Goiás, além de 2.813 envolvendo animais domésticos. Somados, são 9.650 atendimentos.
O que fazer ao encontrar uma serpente
O Corpo de Bombeiros orienta que moradores não tentem tocar, capturar ou encurralar animais silvestres. No caso de uma serpente, a recomendação é manter distância e, quando for possível fazer isso com segurança, acompanhar sua movimentação até a chegada da equipe.
O atendimento pode ser solicitado pelo telefone 193. A medida evita acidentes com moradores e permite que o animal seja capturado de forma adequada e posteriormente devolvido a uma área segura.