Corpo de Bombeiros Jiboia estava saudável e foi devolvida à natureza; bombeiros relacionam aumento de ocorrências com animais silvestres ao período seco

Uma jiboia de aproximadamente 1,5 metro foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) em uma chácara no Parque Las Vegas, em Bela Vista de Goiás. O animal estava saudável e, após a captura, foi levado para uma área de preservação na zona rural do município.

O morador acionou os bombeiros no domingo (5) após perceber a presença da serpente na propriedade. Enquanto aguardava a chegada da equipe, ele foi orientado a manter distância e acompanhar a movimentação do animal para evitar que ele desaparecesse.

“Às vezes acontece de a pessoa ver uma cobra e não ficar olhando. Quando a gente chega, já não consegue encontrá-la mais”, explica ao iG o comandante do Corpo de Bombeiros de Bela Vista de Goiás, Lucas Maciel dos Reis.

Quando os militares chegaram à propriedade, a jiboia permanecia no local indicado pelo morador. A captura foi realizada pela soldado Bruna, que utilizou equipamento específico para conter a serpente. Segundo o comandante, o animal não apresentava ferimentos e foi solto em uma área longe de estradas.

“A gente faz a soltura em áreas de preservação próximas ao município, na zona rural, onde há pouco trânsito de pessoas e longe de rodovias”, diz Lucas.

Período seco aumenta resgates

O encontro de animais silvestres nas proximidades da área urbana não é incomum em Bela Vista de Goiás. De acordo com Lucas Maciel, a unidade dos bombeiros registra, em média, pelo menos uma ocorrência de captura de animais por dia em sua área de atuação.

A incidência aumenta especialmente durante o período seco. Além de serpentes, os bombeiros são chamados para ocorrências envolvendo tamanduás, ouriços, gambás, capivaras, jacarés e abelhas.

Segundo o comandante, a aproximação pode estar relacionada à escassez de alimento e aos incêndios em áreas de vegetação. “Nessa época, principalmente de queimadas, a gente tem uma incidência muito grande de captura de animais na cidade”, relata.

Com o retorno das chuvas, a tendência observada pela corporação é de redução das ocorrências. “Quando começa o período chuvoso, já diminui um pouco”, acrescenta.

Em todo o estado, os números dimensionam a frequência desse tipo de atendimento. Dados do Corpo de Bombeiros apontam 6.837 ocorrências envolvendo resgate de animais silvestres em Goiás, além de 2.813 envolvendo animais domésticos. Somados, são 9.650 atendimentos.

O que fazer ao encontrar uma serpente

O Corpo de Bombeiros orienta que moradores não tentem tocar, capturar ou encurralar animais silvestres. No caso de uma serpente, a recomendação é manter distância e, quando for possível fazer isso com segurança, acompanhar sua movimentação até a chegada da equipe.

O atendimento pode ser solicitado pelo telefone 193. A medida evita acidentes com moradores e permite que o animal seja capturado de forma adequada e posteriormente devolvido a uma área segura.



