Corpo de Bombeiros Bombeiros resgatam vítimas de acidente em lago de Buriti Alegre

Dois homens foram resgatados com vida após após uma tempestade provocar o naufrágio de embarcações no Lago das Brisas, em Buriti Alegre, no sul de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), as vítimas estavam em um caiaque e foram encontradas em uma ilha, a aproximadamente 12 quilômetros da rampa pública de embarque do Náutico, no povoado de Corumbazul.

O incidente ocorreu no fim da tarde de domingo (5), quando um grupo que estava na região foi surpreendido por chuva intensa e fortes rajadas de vento. De acordo com os bombeiros, a mudança nas condições climáticas provocou ondas superiores a 1,5 metro no lago.

Durante a tempestade, os dois ocupantes do caiaque caíram na água e ficaram desaparecidos. Uma segunda embarcação, que transportava seis pessoas — quatro adultos e duas crianças —, também virou devido à força das águas.

Os seis ocupantes utilizavam coletes salva-vidas e conseguiram chegar à margem em segurança. Eles estavam em bom estado de saúde, embora abalados pelo incidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 19h. Uma equipe do 6º Batalhão Bombeiro Militar (BBM), de Itumbiara, chegou à região aproximadamente às 20h e iniciou as buscas pelos dois homens que estavam no caiaque.

A operação ocorreu durante a noite e foi dificultada pela chuva, pelos ventos fortes e pela baixa visibilidade. Após as buscas pelo lago, os bombeiros localizaram os dois homens com vida em uma ilha a cerca de 12 quilômetros do ponto de embarque.

Segundo a corporação, as vítimas apresentavam forte abalo emocional e sinais iniciais de hipotermia em razão do período de exposição à água e às condições climáticas. Os dois receberam os primeiros atendimentos ainda pela equipe de resgate.

O Corpo de Bombeiros destacou que o uso do colete salva-vidas foi fundamental para a segurança dos seis ocupantes da outra embarcação e orientou que o equipamento seja utilizado durante atividades náuticas.