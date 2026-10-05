Bombeiros resgatam vítimas de acidente em lago de Buriti Alegre
Corpo de Bombeiros
Bombeiros resgatam vítimas de acidente em lago de Buriti Alegre

Dois homens foram resgatados com vida após após uma tempestade provocar o naufrágio de embarcações no Lago das Brisas, em Buriti Alegre, no sul de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), as vítimas estavam em um caiaque e foram encontradas em uma ilha, a aproximadamente 12 quilômetros da rampa pública de embarque do Náutico, no povoado de Corumbazul.

O incidente ocorreu no fim da tarde de domingo (5), quando um grupo que estava na região foi surpreendido por chuva intensa e fortes rajadas de vento. De acordo com os bombeiros, a mudança nas condições climáticas provocou ondas superiores a 1,5 metro no lago.

Durante a tempestade, os dois ocupantes do caiaque caíram na água e ficaram desaparecidos. Uma segunda embarcação, que transportava seis pessoas — quatro adultos e duas crianças —, também virou devido à força das águas.

Os seis ocupantes utilizavam coletes salva-vidas e conseguiram chegar à margem em segurança. Eles estavam em bom estado de saúde, embora abalados pelo incidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 19h. Uma equipe do 6º Batalhão Bombeiro Militar (BBM), de Itumbiara, chegou à região aproximadamente às 20h e iniciou as buscas pelos dois homens que estavam no caiaque.

A operação ocorreu durante a noite e foi dificultada pela chuva, pelos ventos fortes e pela baixa visibilidade. Após as buscas pelo lago, os bombeiros localizaram os dois homens com vida em uma ilha a cerca de 12 quilômetros do ponto de embarque.

Segundo a corporação, as vítimas apresentavam forte abalo emocional e sinais iniciais de hipotermia em razão do período de exposição à água e às condições climáticas. Os dois receberam os primeiros atendimentos ainda pela equipe de resgate.

O Corpo de Bombeiros destacou que o uso do colete salva-vidas foi fundamental para a segurança dos seis ocupantes da outra embarcação e orientou que o equipamento seja utilizado durante atividades náuticas.

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2026-10-05/tempestade-vira-embarcacoes-e-ocupantes-precisam-ser-resgatados.html
    Compartilhar
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!

    Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.

    Mais Recentes