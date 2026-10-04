Divulgação Marconi Perillo vota em Palmeiras de Goiás

Marconi Perillo (PSDB) afirmou estar confiante de que disputará o segundo turno da eleição para o governo de Goiás, após votar neste domingo (4), em Palmeiras de Goiás. “Estou tranquilo, feliz, cumpri o meu dever como cidadão, não me omiti, me candidatei. Estou seguro de ir para o segundo turno”, declarou.

Govenador por quatro mandatos, Marconi acusou o uso das estruturas dos governos estadual e municipais na disputa e colocou em dúvida a credibilidade das pesquisas eleitorais. “Não foi uma campanha fácil porque enfrentamos toda a máquina estadual, as máquinas municipais, o poder econômico, as pesquisas compradas”, afirmou.

O candidato disse ter percorrido Goiás apesar do tempo de televisão de apenas 34 segundos. Citou propostas para saúde, segurança, educação, habitação e renegociação de dívidas, como o programa Limpa Nome.

“Foi uma campanha onde eu participei de todos os debates, sem nenhuma exceção, de todas as entrevistas”, disse. “Então, eu estou aqui hoje com a certeza do dever cumprido, confiante, cheio de esperança.”

Ao tratar dos desafios de uma eventual gestão, Marconi apontou problemas nas contas públicas, na saúde e no agronegócio. Também previu dificuldades para a indústria em razão da reforma tributária. As avaliações foram feitas sem a apresentação de dados ou fontes na entrevista.

O candidato afirmou que acompanhará a apuração em casa, depois de passar por outros locais. “O importante é que eu disputo mais uma vez as eleições, participo da democracia e participo com a cabeça erguida.”



