Divulgação: Henrique Luiz e Lailson Damásio Candidatura de Marconi Perillo foi oficializada em convenção do PSDB

A Federação PSDB-Cidadania oficializou, nesta quarta-feira (5), a candidatura do ex-governador Marconi Perillo (PSDB) ao Governo de Goiás, mas encerrou a convenção sem definir o candidato a vice e o segundo nome para a disputa ao Senado. O procurador Iure Castro, do Cidadania, foi confirmado para uma das duas vagas de senador.

A convenção foi realizada na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). Durante o evento, Marconi afirmou que já possui nomes em avaliação para completar a chapa, mas que as conversas continuarão ao longo do dia.

Nós marcamos a convenção para terminar às 23h exatamente porque temos tempo para conversar, dialogar e chegar a um denominador comum. Política tem surpresas, e muita coisa se decide nas últimas horas ou nos últimos minutos Marconi Perillo (PSDB), candidato ao governo de Goiás





O tucano disse esperar que as definições ocorram ainda nesta quarta-feira, mas admitiu que as negociações podem continuar até o prazo para o registro das candidaturas, em 15 de agosto.



Zé Mário está entre os nomes para vice

Marconi confirmou que conversou com o ex-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás José Mário Schreiner, que disputou até a reta final a indicação para vice na chapa do governador Daniel Vilela (MDB).

Zé Mário perdeu a disputa para o ex-senador Luiz do Carmo (PSD), escolhido pela base governista para integrar a chapa de Daniel. A definição provocou insatisfação entre grupos que defendiam os demais concorrentes à vaga.

Investigações e retorno à disputa

Ao responder às críticas dos adversários, Marconi afirmou que enfrentou as investigações abertas contra ele e que as acusações não apagaram sua trajetória política.

Tentaram apagar a minha biografia, assassinar a minha reputação e me tirar do jogo. Passei pela maior devassa que um ser humano pode enfrentar e continuo de cabeça erguida Marconi Perillo (PSDB), candidato ao governo de Goiás









Marconi governou Goiás entre 1999 e 2006 e novamente entre 2011 e 2018. Ele tenta conquistar o quinto mandato à frente do estado.

A Federação também homologou 42 candidaturas para deputado estadual e 18 para deputado federal.



