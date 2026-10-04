Reprodução/Globonews Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), vota em Brasília

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, votou neste domingo (04), no primeiro turno das eleições, em uma escola da Asa Sul, em Brasília (DF). O magistrado registrou o voto por volta das 14h10.

Outros cinco integrantes da Corte também já haviam comparecido às urnas na capital do país.

Dos dez ministros do STF, oito já foram às urnas.

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Eleição movimenta mais de 158 milhões

De acordo com dados do TSE, 158.745.483 brasileiros estão aptos a votar nas eleições deste ano. O eleitorado cresceu cerca de 2,2 milhões de pessoas em relação ao pleito anterior.

Neste domingo, os eleitores escolhem representantes para seis cargos: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador, governador e presidente da República.

Caso seja necessário, o segundo turno para os cargos do Executivo está marcado para 25 de outubro.





Que horas começa a sair o resultado das eleições de 2026?

Os primeiros resultados das eleições de 2026 começam a ser divulgados a partir das 17h deste domingo (04), no horário de Brasília, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os números serão atualizados durante a apuração, conforme os votos das seções eleitorais forem recebidos e totalizados pela Justiça Eleitoral.

O horário marca o início da divulgação das parciais, e não a definição imediata dos vencedores. A conclusão de cada disputa depende do avanço da contagem e dos votos que ainda faltam ser contabilizados. Assim, os candidatos que aparecem na frente nos primeiros resultados podem mudar de posição ao longo da apuração.

A votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, em todo o país.

