Gerado por IA Urna eleitoral

O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou, na manhã deste domingo (04), às 9h, o primeiro boletim da Operação de Segurança do primeiro turno das Eleições 2026. O levantamento foi elaborado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência. A compra de votos aparece como a principal ocorrência registrada até o momento.

Segundo o relatório, foram contabilizadas 107 ocorrências. Desse total, 86 casos (80,3%) foram classificados como crimes eleitorais. Entre eles, 33 foram registros de compra de votos, o equivalente a 30,8% do total de ocorrências.

Em seguida, aparecem propaganda eleitoral irregular, com 21 registros; outros crimes eleitorais, com 14; e desobediência às ordens da Justiça Eleitoral, com 11 casos, entre outras infrações.

Estados com mais ocorrências

Entre os estados, Pernambuco registrou o maior número de ocorrências, com 17 casos. Na sequência aparecem Paraíba, com 14; Paraná, com 13; Tocantins, com 11; Sergipe e Bahia, com oito cada; e Rio Grande do Sul, com sete.





Ocorrências por município

Entre os municípios, Caruaru (PE) teve o maior número de ocorrências, com seis registros. Palmas (TO) aparece em seguida, com quatro, enquanto Petrolina (PE) e São José dos Pinhais (PR) tiveram três ocorrências cada.

Nordeste concentra mais ocorrências

Na divisão por regiões, o Nordeste concentrou 54,2% das ocorrências, seguido pelo Sul, com 21,5%, e pelo Norte, com 19,6%, como mostra o gráfico abaixo.

Divulgação/ Ministério da Justiça e Segurança Pública Regiões com mais ocorrências





































A operação resultou na apreensão de R$ 108.560 em espécie, além de 5.557 itens de material de campanha e 13 veículos. Também foram apreendidas quatro armas.

Ocorrências se concentram pela manhã

A maior parte dos registros ocorreu durante a abertura das urnas, entre 6h e 9h, com 42 casos. Na madrugada, entre 3h e 6h, foram contabilizadas 26 ocorrências. Já entre 0h e 3h, foram registrados outros 14 casos.

A operação de segurança mobiliza 321.701 profissionais em todo o país. Desse total, 304.405 integram as forças estaduais; 6.565 são da Polícia Federal; 4.115, da Polícia Rodoviária Federal; 6.474, da tropa de contingência; e 142, da Força Nacional.