Agência Brasil Cabine de votação

estarão liberados em pelo menos 11 estados e no Distrito Federal durante asdeste domingo (04). Como não há uma legislação nacional que imponha a Lei Seca no dia do pleito, a, levando governos como os dea descartarem qualquer restrição aos eleitores.

, as regras de comercialização de bebidas variam por município. Em Palmas, o bloqueio vale das 0h às 17h de domingo (04). Em Araguaína e Porto Nacional, a proibição começa às 18h de sábado (03) e segue até as 18h do dia seguinte.

, a proibição varia por região, portarias eleitorais estabeleceram regras específicas para o 1º e possível 2º turno em 11 cidades. A lista inclui Morro do Chapéu, Mulungu do Morro, Ibotirama, Várzea Nova, Aiquara, Dário Meira, Itagi, Itagibá, Cafarnaum, Morpará e Paratinga.

, haverá proibição da venda, distribuição e fornecimento de bebidas alcoólicas das 0h às 18h de domingo (04) em todo o estado. A regra vale para bares, restaurantes, distribuidoras, conveniências, festas e comércio ambulante.







Em Alagoas, das 3h às 18h de domingo (04), fica proibida a comercialização de bebidas alcoólicas em todos os estabelecimentos comerciais e por ambulantes, segundo a Secretaria de Segurança Pública.

, as regras da Lei Seca também variam conforme a zona eleitoral. Valparaíso de Goiás e Cidade Ocidental proíbem a comercialização das 19h de sábado (03) às 18h de domingo (04), enquanto Cocalzinho veda a venda da 0h às 18h de domingo. Em Anápolis, o comércio de bebidas está liberado.

, o comércio e o consumo de bebidas alcoólicas ficam proibidos em locais públicos de todo o estado neste domingo (04), das 0h às 22h, por ordem da Secretaria de Segurança Pública.

, a comercialização e a compra de bebidas alcoólicas estarão proibidas em todo o estado das 0h às 18h de domingo (04). A restrição vale para bares, restaurantes, supermercados, mercearias, estabelecimentos similares e espaços públicos.

Como as autoridades locaisnovas restrições sobre a venda e o consumo de álcool, vale a pena acompanhar as atualizações da sua região até o dia da votação.