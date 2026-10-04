Divulgação Governador e candidato a reeleição, Daniel Vilela vota em Goiânia

O governador de Goiás e candidato à reeleição, Daniel Vilela (MDB), afirmou neste domingo (04) que espera dar continuidade ao trabalho de Ronaldo Caiado (PSD ) e promover avanços no estado. Vilela disse estar confiante na campanha realizada e que aguardará com tranquilidade a decisão dos eleitores.

“Goiás pode e vai avançar muito, se Deus quiser, sobre a nossa liderança, se for essa a vontade dos goianos, e é o que eu espero.”

Na coletiva, Daniel fez um balanço da campanha e afirmou ter conseguido apresentar suas propostas aos goianos. “Me sinto com a consciência tranquila e feliz”, disse.

Depois de dividir os últimos dias entre a campanha e os compromissos administrativos, o governador já prevê uma reunião com a equipe nesta segunda-feira (05), caso vença a eleição no primeiro turno. O objetivo, segundo ele, é dar sequência aos projetos em andamento.

Questionado sobre o que seria mais difícil em um próximo mandato, Daniel evitou apontar uma área específica. “Todo o trabalho tem a sua complexidade, os desafios, mas nós temos hoje um time muito qualificado, muito preparado.”

O governador também mencionou a chegada de novos integrantes à equipe para assumir projetos. Ao falar da expectativa pelo resultado, afirmou: “Naturalmente, vou aqui exercer o direito de voto e aguardar tranquilamente a decisão dos goianos.”



