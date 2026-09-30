FreePik Instabilidade marca o tempo em outubro

Outubro chega nesta quinta-feira (1º) sem muita disposição para refrescar o Brasil. A previsão indica temperaturas acima da média em grande parte do país, enquanto a chuva deve dividir o mapa: sobra em algumas áreas do Sul e Sudeste e fica abaixo do normal em boa parte do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os maiores desvios de temperatura são esperados justamente no Centro-Oeste e Sudeste. Em áreas de Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais, os termômetros podem registrar médias mais de 2°C acima do padrão para outubro.

E calor não significa necessariamente tempo seco. São Paulo, por exemplo, deve ter temperaturas acima da média e, ao mesmo tempo, receber volumes maiores de chuva em algumas áreas.

Onde outubro deve trazer mais chuva

No Sul, a tendência é de um mês mais molhado. Os acumulados podem ficar cerca de 75 mm acima da média climatológica, com destaque para o leste do Rio Grande do Sul. Nessa faixa, o excesso pode chegar a 200 mm em relação ao esperado para outubro.

São Paulo também aparece entre as áreas com previsão de chuva mais expressiva, principalmente entre Itapetininga (SP) e o Litoral Sul. No Rio de Janeiro, os volumes devem ficar próximos da média, embora a distribuição da chuva possa ser irregular.

Minas Gerais foge parcialmente desse desenho. Apesar da previsão de calor mais intenso, grande parte do estado deve receber menos chuva do que o normal. O mesmo é esperado no Espírito Santo.

Calor ganha força no Centro-Oeste

Se outubro costuma ser quente, 2026 pode elevar um pouco mais a régua. No Centro-Oeste, as temperaturas médias podem superar em mais de 2°C o padrão do mês em áreas de Goiás e do Distrito Federal. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul também devem registrar temperaturas acima da média.

A chuva, porém, deve aparecer menos. Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e parte de Mato Grosso do Sul têm previsão de volumes abaixo da média. A exceção fica principalmente no sudoeste e leste sul-mato-grossense, onde os acumulados podem ser maiores.

Norte e Nordeste terão menos chuva

No Norte, a tendência de chuva abaixo da média atinge principalmente Roraima, o norte do Amazonas e partes do Pará. O sudoeste amazonense, o Vale do Acre e o Amapá aparecem entre as exceções, com volumes próximos ou superiores ao normal.

No Nordeste, a chuva também deve ficar abaixo da média em grande parte da região. Ao mesmo tempo, as temperaturas seguem elevadas. Na região central da Bahia, por exemplo, podem ficar até 2°C acima do padrão de outubro.

A combinação entre calor e pouca chuva também preocupa o campo. O Inmet aponta que a menor umidade do solo pode dificultar o início do plantio de soja e milho em áreas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Em São Paulo, por outro lado, a maior frequência de chuva tende a favorecer o começo da safra de soja.