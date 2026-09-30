Corpo de Bombeiros Explosão atinge lanchonete na Rodoviária de São Simão e deixa três feridos, entre eles um idoso de 86 anos

Um idoso de 86 anos sofreu queimaduras em cerca de 63% do corpo após uma explosão em uma lanchonete que fica dentro da Rodoviária de São Simão, no Sul de Goiás. O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (30) e deixou outras duas pessoas feridas. O Corpo de Bombeiros Militar informou que foi acionado por volta das 5h da manhã e dividiu o atendimento com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo os bombeiros, o senhor recebeu os primeiros socorros ainda no local e foi levado pelo Samu ao hospital do município. Devido a gravidade das queimaduras e à necessidade de atendimento especializado, ele foi transferido para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, pela unidade aeromédica.

Ainda de acordo com a corporação, ao menos três explosões foram registrados em sequência. A primeira teria sido mais intensa, seguida por outras duas de menor proporção. O impacto provocou danos nos estabelecimentos, deformações na cobertura metálica e danos em uma das lajes. A extensão do comprometimento estrutural ainda depende de avaliação técnica.

Durante a vistoria, os militares encontraram três botijões de gás de cozinha de 13 quilos e um sistema de gás canalizado abastecido por recipientes de 45 quilos. A presença desses equipamentos, porém, não confirma a causa da explosão, que permanece sob investigação.

Por segurança, as equipes interromperam o fornecimento de gás, energia elétrica e água na área atingida. Os botijões menores foram retirados do local de risco, e os bombeiros fizeram buscas por outras possíveis vítimas e inspeções nos estabelecimentos.

Conforme a nota do Corpo de Bombeiros, uma guarnição permanece no terminal para garantir a segurança e preservar a área até a realização dos trabalhos periciais. A Polícia Técnico-Científica de Quirinópolis será responsável pelos exames que deverão esclarecer as circunstâncias e as causas da explosão.







