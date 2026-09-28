Reprodução Mulher tenta fugir do ex-namorado antes de ser atropelada, na madrugada de sábado (26), em Aparecida de Goiânia

Um homem perseguiu a ex-namorada de carro e a atropelou na madrugada de sábado (26), em Aparecida de Goiânia, região Metropolitana de Goiânia. A tentativa de feminicídio foi registrada por câmeras de segurança. A gravação mostra a vítima saindo do carro e correndo para se afastar.

O ex manobra o veículo e passa a persegui-la. Ela corre pela rua em direção à calçada, mas é alcançada pelo carro que a lança contra o poste. Depois do impacto, a mulher cai na calçada, enquanto o automóvel para com a parte dianteira danificada.





O homem foi identificado como Johny Araújo Souza, ex-namorado da vítima. Ela relata que já havia obtido medidas protetivas contra ele em duas ocasiões, mas depois pediu a retirada delas por acreditar que ele mudaria.

A mulher disse ao iG que, antes do atropelamento, Johny a agrediu com socos no rosto, puxou seus cabelos e ameaçou matá-la caso ela não retomasse o relacionamento e tivesse um filho com ele.

Segundo o relato, ela estava em uma distribuidora com amigas quando começou a receber ligações e mensagens insistentes do ex-namorado. Ele pedia para encontrá-la e prometia que não faria nada contra ela. Para convencê-la, chegou a jurar pela vida da própria filha.

“Eu acabei novamente acreditando”, conta.

Reprodução Sequência mostra o atropelamento





Depois de chegar ao estabelecimento, porém, Johny passou a fazer manobras bruscas com o carro e a provocar confusão, de acordo com a vítima. Ela afirma que ele também avisou que a perseguiria aonde fosse.

A mulher diz que entrou no veículo para evitar que a situação se agravasse e colocasse suas amigas em risco. As agressões começaram assim que os dois saíram do local. Durante o trajeto até o setor Garavelo, segundo ela, Johny a manteve presa pelos cabelos enquanto desferia socos e repetia as ameaças de morte.

A oportunidade de escapar surgiu quando ele parou em frente à casa de uma amiga dele, no Garavelo. A vítima conta que precisou inventar que estava grávida para fazê-lo interromper as agressões e soltar seus cabelos. Assim que conseguiu se desvencilhar, abriu a porta e correu, antes de ser perseguida e atropelada.

Ela relata ainda que, depois do atropelamento, o ex-namorado desceu do veículo, tomou seu celular e deixou o local.

A Polícia Civil disse que o caso foi registrado e que segue em investigação. Uma nova medida protetiva contra o acusado foi solicitada pela vítima.



