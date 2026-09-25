PCGO Polícia Civil divulgou a imagem do suspeito para que outras possíveis vítimas e testemunhas possam reconhecê-lo

Um comerciante de 58 anos foi preso em Ouvidor, no sudeste de Goiás, suspeito de estuprar ao menos nove crianças por aproximadamente 22 anos. De acordo com as investigações, os crimes teriam ocorridos entre 2004 e 2026.

Identificado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) como José da Silva, o homem foi localizado dentro do próprio estabelecimento, onde os policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva . A ação foi realizada por equipes da Subdelegacia de Ouvidor e da 1ª Delegacia de Polícia de Catalão.



As investigações tiveram início após o recebimento de informações sobre os abusos cometidos pelos suspeitos. Nos relatos, segundo a corporação, o suspeito agia praticamente igual com todas as vítimas. Durante a apuração, os policiais ouviram vítimas e testemunhas e reuniram diversos relatos dos crimes sexuais contra ao menos nove crianças.

Com base nos depoimentos e nas informações colhidas, a Polícia Civil pediu à Justiça a prisão preventiva do investigado e uma busca e apreensão no imóvel onde ele mora e exerce atividade comercial.

A polícia também divulgou a imagem do suspeito, por autorização do delegado responsável pelo inquérito. Segundo a corporação, o objetivo é permitir que outras possíveis vítimas e testemunhas o reconheçam e contribuam com a investigação.



