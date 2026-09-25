Foto: PCPR/Divulgaçao Polícia Civil investiga restos humanos encontrados na zona rural de Ibiporã

Cinco crânios humanos e outros restos mortais foram encontrados na manhã de quinta-feira (17), em uma área rural da região de Água das Abóboras, entre Londrina e Ibiporã, no Paraná. O material estava dentro de sacos plásticos e foi encontrado por um agricultor que fazia a poda de árvores em sua propriedade.

Além dos crânios, foram encontrados outros objetos que podem ter sido retirados de sepulturas.

O material foi recolhido e encaminhado para análise, que deverá ajudar a esclarecer a origem dos restos e dos objetos.

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Possível relação com cemitérios é investigada

Segundo o delegado Vitor Dutra, a polícia também apura se o caso pode ter alguma relação com furtos registrados anteriormente em cemitérios da região de Londrina.

Algumas ocorrências envolvendo materiais de sepultamento já haviam sido registradas, mas, até o momento, não há confirmação de que os casos tenham ligação com os crânios encontrados na área rural.

Segundo o delegado, ainda é cedo para fazer uma relação entre os casos.

É muito cedo para que a gente possa associar esses fatos. Mas foi instaurado esse inquérito policial. Devemos ouvir pessoas ali, tentar identificar câmeras de segurança que possam ajudar a identificar e saber o que realmente vem acontecendo. Vitor Dutra, delegado da Polícia Civil do Paraná (PCPR).









Questionada pelo iG sobre novas informações a respeito da origem dos restos mortais ou da identificação das pessoas, a Polícia Civil do Paraná informou que não havia novas atualizações desde o dia em que o material foi encontrado.