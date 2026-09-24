NASA/Keegan Barber Eclipse solar total

Quem perdeu o eclipse solar total do dia 12 de agosto já pode começar a se preparar para a próxima chance. Marcado para o dia 2 de agosto de 2027, o fenômeno será o mais longo em décadas, passando por Europa, África e Oriente Médio.

Segundo Ryan French, astrofísico do Laboratório de Física Atmosférica e Espacial, no Colorado, Estados Unidos, o evento será "imperdível", pois as pessoas podem não ver mais um eclipse com seis minutos de duração.

A totalidade ocorre quando a Lua se posiciona exatamente entre a Terra e o Sol, bloqueando 100% da luz solar direta em uma faixa estreita do nosso planeta.

Onde será possível ver o eclipse

O Observatório Solar Nacional informou que a faixa de totalidade poderá ser observada do sul da Espanha, Gibraltar, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Arábia Saudita, Somália e Iêmen.

Locais conhecidos como o Vale dos Reis, em Luxor, a Grande Pirâmide de Gizé, no Egito, e Meca, na Arábia Saudita, também estarão em sua trajetória.

O mais importante é que, em agosto, o tempo estará praticamente garantido ensolarado ao longo de toda a trajetória do eclipse, porque grande parte da área é desértica. Ryan French, astrofísico do Laboratório de Física Atmosférica e Espacial, no Colorado, Estados Unidos.





















Próximos eclipses solares totais

2 de agosto de 2027: sul da Espanha, Gibraltar, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Arábia Saudita, Somália e Iêmen

22 de julho de 2028: Austrália e Nova Zelândia

25 de novembro de 2030: Namíbia, Botswana, África do Sul, Lesoto e Austrália

20 de março de 2034: Nigéria, Camarões, Chade, Sudão, Egito, Arábia Saudita, Irã, Afeganistão, Paquistão, Índia e China

2 de setembro de 2035: China, Coreia do Norte, Coreia do Sul e Japão

13 de julho de 2037: Austrália e Nova Zelândia

26 de dezembro de 2038: Austrália e Nova Zelândia

12 de agosto de 2045: Brasil



