Fernando Frazão/Agência Brasil - 28/09/2022 Chuvas devem aumentar ao longo da semana na região Sul

O Rio Grande do Sul está prestes a enfrentar um novo ciclo de chuva volumosa em apenas uma semana após o último episódio severo, que acumulou aténa Serra, deixou vítimas e provocou cheias nos rios Taquari, Caí, Sinos e Guaíba.

Entre domingo (27) e terça-feira (29), o Rio Grande do Sul deve vivenciar a fase mais severa dessa nova onda de temporais. Embora os modelos de previsão ainda divirjam sobre onde ocorrerão os maiores acumulados, os dados de hoje apontam na mesma direção: de que a área entre o Oeste, o Centro e a Serra registrará os volumes

Com projeções alarmantes que chegam a marcar entre, a região Oeste do Rio Grande do Sul entra na zona depara tempestades e enxurradas, despontando como o setor mais ameaçado do estado, conforme a média das estimativas numéricas apuradas nesta quinta.

Avanço para SC e PR e melhora no RS

Com início discreto no sábado e o avanço previsto para domingo e segunda, o evento meteorológico terá seu momento mais crítico na terça-feira, quando a passagem de uma frente fria trará as chuvas mais volumosas para quase todo o território gaúcho.

Na quarta-feira (30), a frente fria se desloca para Santa Catarina e o Paraná, levando chuva e risco de tempestades para o território catarinense e paranaense. Enquanto isso, os gaúchos começarão a notar a firmeza do tempo com o ingresso de ar frio e seco vindo do Atlântico Sul. Contudo, a Região Norte do estado ainda enfrentará resquícios do tempo chuvoso.

Com a atuação de uma massa de ar quente na faixa de maior instabilidade, a Região Noroeste do Rio Grande do Sul lidera o risco de tempestades no fim de semana devido à formação de nuvens verticais. simultaneamente às chuvas volumosas, podem ocorrer episódios isolados de granizo e ventania, porém sem o alcance da onda de tempestades da última segunda-feira.

