Reprodução Imagem registrada por passageiro mostra o momento que aeronave apresenta problemas nos motores

Um problema técnico em um dos motores de um avião da Gol durante o procedimento de decolagem interrompeu pousos e decolagens no Aeroporto de Goiânia por 1h37 na noite desta quarta-feira (23). A aeronave faria o voo G3 1747, com destino a Brasília, que foi cancelado. Segundo a companhia, todos os passageiros desembarcaram em segurança.

A administração do aeroporto informou que a pista ficou temporariamente impraticável entre 18h40 e 20h17. As operações foram retomadas depois que a equipe do terminal concluiu os procedimentos de segurança, incluindo a limpeza e a inspeção da pista.

Em nota, a Gol confirmou o problema no motor e afirmou que as medidas adotadas seguiram os protocolos de segurança. A empresa não detalhou a natureza da falha nem informou quantas pessoas estavam a bordo.

“Todos os Clientes desembarcaram em segurança”, declarou a companhia. A Gol acrescentou que os passageiros afetados serão acomodados em próximos voos da empresa e receberão a assistência prevista na Resolução nº 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A regulamentação prevê assistência gratuita conforme o tempo de espera, incluindo alimentação após duas horas e hospedagem, quando houver necessidade de pernoite, além de transporte, após quatro horas.



