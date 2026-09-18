Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil Chuva deve atingir boa parte do Centro-Sul do Brasil

Pelo menos 11 estados brasileiros deverão registrar chuva e temporais isolados nestes últimos dias do inverno e no começo da primavera, devido a uma área de baixa pressão e o avanço de outra frente fria, segundo alerta divulgado pela MetSul Meteorologia. No Brasil, o inverno de 2026 termina nesta terça-feira (22), às 21h05 (horário de Brasília).

Inicialmente, neste fim de semana, a chuva vai se concentrar mais no Sul do Brasil com o deslocamento de uma área de baixa pressão atmosférica do Paraguai e Nordeste da Argentina para a região.

Já nesta sexta-feira (18), a previsão é de instabilidade já atinge alguns pontos dos três estados do Sul, sobretudo desta tarde para a noite, mas a tendência é de aumentar muito neste fim de semana com o sistema de baixa pressão posicionado sobre a região.

Fim de semana



Neste fim de semana, nestes pontos, os mapas meteorológicos apontam chuva mais generalizada e risco de temporais isolados com raios, vento forte e queda de granizo.

De acordo com a MetSul, sábado (19) e domingo (20) terá chuva nos estados do Sul. Os mais altos acumulados de chuva devem se concentrar na Metade Norte do Rio Grande do Sul e em parte de Santa Catarina, com volumes em várias cidades de 100 mm a 150 mm e mesmo de 150 mm a 200 mm ou mais em algumas.

A instabilidade pela baixa pressão ainda provoca chuva no sábado em pontos do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Sul de Goiás e São Paulo.

No domingo (20), a instabilidade persiste sobre o Sul do Brasil e afeta também São Paulo, Sul e Oeste de Minas Gerais, e ainda o Rio de Janeiro.

Pode ocorrer chuva muito isolada no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul.

Novo ciclone extratropical

A baixa pressão vai dar origem a um novo ciclone extratropical no começo da semana sobre o Oceano Atlântico, mas o sistema não será intenso e o seu campo de vento muito forte irá permanecer em mar aberto.

Ainda de acordo com a MetSul, o ciclone organiza uma frente fria que vai trazer chuva para os três estados do Sul entre segunda (21) e terça-feira (22).





Durante a terça, o tempo vai começar a melhorar no Rio Grande do Sul.

O sistema frontal vai levar chuva no começo da semana também a todos os estados do Centro-Oeste e do Sudeste, além de trazer instabilidade em Rondônia, na Região Norte. Chove em muitas áreas do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Oeste, Centro e o Sul de Minas Gerais na segunda.

Na terça, a chuva atinge muitas áreas ainda das duas regiões e avança por Goiás e Espírito Santo.

Na quarta-feira (23), o sistema frontal mantém a chuva em todos os estados do Sudeste e do Centro-Oeste do Brasil, no entanto a precipitação tende a ser mais irregular e de forma mais localizada que no começo da semana.