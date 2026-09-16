Ciete Silvério/ Prefeitura de São Paulo Região da República, no centro, é o bairro mais 'cool', segundo a revista Time Out









A revista britânica Time Out listou nesta quarta-feira (16) os 40 bairros mais 'cool' do mundo, e um distrito da capital paulista está entre os escolhidos. O destaque se deu pela quantidade de opções culturais e de entretenimento que movimentam a população.

O conceito de "cool" é atribuído às comunidades que se unem para promover "todo tipo de atividade legal", desde passeios artísticos até festivais diurnos. O termo também é usado pelos jovens para definir algo ou alguém como 'descolado', 'autêntico' e 'moderno'.

O bairro da República ficou na 25ª posição

O bairro mais 'cool' da lista, que conquistou a 25ª posição, é a República, localizada no centro histórico de São Paulo. A publicação destaca que a região é um lugar repleto de arranha-céus 'lendários' e prédios centenários repaginados para o público 'descolado' que hoje frequenta suas ruas.

Entre as construções históricas e a gastronomia local, ganham destaque o design do Edifício Copan, o Bar da Dona Onça (da chef Janaína Torres) e o Cuia (da chef Bel Coelho), além de livrarias, lojas, cafeterias e galerias como a Pivô.





Outro restaurante lembrado pela revista é A Casa do Porco, próximo ao Edifício Itália — prédio famoso pela vista deslumbrante do centro da cidade.

No cenário artístico, a região é classificada como 'vibrante' devido a instituições e espaços culturais como o recém-inaugurado Espaço República (com ateliês e salas de exposição), o Theatro Municipal, a Biblioteca Mário de Andrade e o Edifício Louvre, que abriga a galeria Verve.

Já no circuito de bares badalados, o Bar dos Arcos, o Cordial, o Lágrima, o Infini e o karaokê da Tóquio são classificados pela revista como 'imperdíveis'.

Laranjeiras, no Rio, também está na lista

Outro representante brasileiro no ranking, ocupando a 17ª posição, é o bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro. A revista afirma que a região "ostenta diversos bares tradicionais, ruas arborizadas com belos prédios residenciais e a animada feira de sábado na Rua General Glicério, com choro ao vivo e deliciosos petiscos".