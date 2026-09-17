Reprodução/redes sociais O ex-banqueiro Daniel Vorcaro e seu pai, Henrique Vorcaro: os dois estão presos

A Polícia Federal intimou Daniel Vorcaro e seu pai, Henrique Vorcaro, a depor na tarde do próximo dia 30, encerrando o último ato previsto antes da conclusão da terceira fase da investigação. Os depoimentos, que foram adiados na semana passada, estão marcados para 14h e 16h, segundo a CNN Brasil. Os dois estão presos preventivamente.

A apreensão agora dos investigadores é que o pedido de revogação da prisão de Henrique Vorcaro seja aceito. O documento foi apresentado nesta quarta-feira (16) pela defesa do empresário, que solicitou ainda ao ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), que dê andamento ao processo.

Os advogados afirmam que Henrique está preso há mais de 90 dias e que o Supremo não julgou até o momento nenhum recurso contra a prisão.

Henrique Vorcaro foi preso em maio deste ano sob suspeita de integrar a chamada "A Turma“, o núcleo violento do grupo criminoso associado ao banqueiro preso, segundo a Polícia Federal. Em junho, o STF confirmou e manteve a prisão preventiva.

A PF mirou os núcleos conhecidos como "A Turma" e "Os Meninos", responsáveis por crimes de intimidação, coerção, obtenção de informações sigilosas e invasões a dispositivos informáticos.

Além de Henrique Vorcaro, a suspeita de participação nos crimes também levou à prisão do empresário Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro e ex-pastor da Igreja Lagoinha, casado com Natália Vorcaro.

Sua detenção ocorreu em Brasília, em março. Zettel é apontado pelas investigações como operador de um esquema bilionário de fraudes envolvendo o Banco Master. Segundo a PF, o montante desviado pode chegar a R$ 22 bilhões. A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal ( STF ).

Defesa pede prisão domiciliar

A defesa de Henrique Vorcaro citou ainda a indefinição da sessão do STF que decidiria se o ministro Alexandre de Moraes deveria ser investigado pelo seu suposto envolvimento no caso Master.





Os advogados solicitam a análise de outros pedidos pendentes, incluindo a possibilidade de prisão domiciliar por razões de saúde.

A prisão de Daniel e Henrique Vorcaro e os bloqueios dos dois têm gerado problemas financeiros para a família. Pelo menos foi o que relevaram recentemente pessoas próximas a Aline Vorcaro, mãe do ex-banqueiro. Segundo informações, ela estaria pedindo doações para pagar as contas.