Divulgação ANTT Free Flow permite que motoristas passem sem reduzir a velocidade e pagamento é feito posteriormente

Três pedágios eletrônicos, conhecidos como free flow, começam a operar nas rodovias BR-060 e BR-364, em Goiás, a partir da 0h de segunda-feira (7). Os pórticos fazem parte da concessão administrada pela Agro MT-GO, a Way-364, e cobrarão entre R$ 12,90 e R$ 16,40 de automóveis, caminhonetes e furgões no trecho goiano.



Ao todo, cinco pontos de cobranças foram instados nos 490 km concedidos entre Rio Verde, no Sudoeste de Goiás, e Rondonópolis, em Mato Grosso. Três ficam em Goiás e dois no território mato-grossente.

A operação foi autorizada pela Agência Nacional de Transporte Terreste (ANTT) em agosto deste ano.

No sistema free flow, os veículos passam pelos pórticos sem parar ou reduzir a velocidade. Sensores identificam o automóvel em movimento e registram a cobrança por meio da tag instalada no veículo ou a partir da leitura da placa.

Em Goiás, as tarifas para automóveis, caminhonetes e furgões serão:

P1 — BR-060, km 439+150, em Jataí: R$ 12,90; P2 — BR-364, km 258+660: R$ 16,40; P3 — BR-364, km 340+415, em Portelândia: R$ 12,90.

O motorista que atravessar os três pórticos goianos pagará R$ 42,20 em uma viagem, antes da aplicação de eventuais descontos. Considerados também os pontos de Alto Garças e Pedra Pret a, em Mato Grosso, o custo para percorrer os cinco pórticos será de R$ 74,20 para veículos da categoria 1.

As tarifas dos dois pontos mato-grossenses serão de R$ 14,20, em Alto Garças, e R$ 17,80, em Pedra Preta. Caminhões e ônibus pagarão valores maiores, calculados conforme o número de eixos e o tipo de rodagem.

Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas motorizadas estão isentos. Ambulâncias, veículos oficiais e automóveis de representações diplomáticas também não pagarão a tarifa, segundo a tabela aprovada pela ANTT.

Os valores incorporam reajuste de 10,55%, correspondente à variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre maio de 2024 e julho de 2026. Segundo a ANTT, permanece aplicado o deságio de 19,6% apresentado pela Way Concessões no leilão do trecho.

Como pagar

Motoristas com tag ativa terão o valor debitado automaticamente e receberão desconto básico de 5%. Usuários de veículos das categorias 1, 3 e 5 que passarem frequentemente pelo mesmo pórtico também poderão receber descontos progressivos.

A ausência da tag não impede o uso da rodovia. Nesse caso, o motorista terá até 30 dias depois da passagem para quitar a tarifa pelos seguintes canais:

aplicativo WayRodovias;

site oficial da concessionária;

totens de autoatendimento nas bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU);

Posto Mahle, em Rio Verde;

Posto Décio, em Mineiros;

Posto Locomotiva, em Pedra Preta.

As passagens também poderão ser consultadas no aplicativo CNH do Brasil, segundo a concessionária.

Quem deixar de pagar no prazo poderá ser autuado com base no artigo 209-A do Código de Trânsito Brasileiro. A conduta é considerada infração grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação.

A Way-364 iniciou a concessão em 1º de abril deste ano. O contrato tem duração de 30 anos e abrange 490,06 quilômetros das BRs 060 e 364 em Goiás e Mato Grosso.







