Reprodução Selmo dos Santos Pereira

Um homem de 53 anos foi preso em flagrante após tentar se passar por um juiz durante uma abordagem, em Santo André, no ABC Paulista, na Região Metropolitana de São Paulo.

A abordagem aconteceu por volta das 21h20 do último dia 31 de agosto, durante patrulhamento da Polícia Militar, no bairro Jardim do Mar.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), um veículo estava trafegando em velocidade considerada incompatível com a via, quando foi parado pelos agentes.

De acordo com a polícia, o homem é Selmo dos Santos Pereira, estudante de direito, que apresentou um documento com sinais de adulteração. O nome no documento constava como o de Jarbas Luiz dos Santos.

Ele afirmou que era juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Santo André e que era professor na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, também na Grande São Paulo.

Ainda na abordagem, a história começou a ficar suspeita. Uma mulher que passava pelo local reconheceu o homem e o cumprimentou.

Ela estava em um carro e foi questionada pelos policiais. A mulher afirmou que, na verdade, o homem era estudante do curso de Direito e não professor.

A SSP também informou que um exame datiloscópico confirmou a verdadeira identidade do homem. O exame datiloscópico é um procedimento de identificação feito por meio da análise e comparação das impressões digitais.

Após as informações contraditórias, os policiais decidiram encaminhar o homem à delegacia.

No DP, com a identificação verdadeira do suspeito, os policiais identificaram que havia 78 processos e 34 inquéritos contra Selmo dos Santos Pereira.

Desse número, 22 dos inquéritos estavam relacionados ao crime de estelionato, inclusive uma ordem de prisão vigente por esse crime. Sendo assim, Selmo permaneceu preso.

O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de São Bernardo do Campo como uso de documento falso e localização e apreensão de veículo.

Juiz compareceu à delegacia

De acordo com o g1, uma outra equipe da Polícia Militar foi até o endereço do verdadeiro juiz e conseguiu localizá-lo. Ele é morador de São Caetano do Sul, também no ABC Paulista.

O homem compareceu à delegacia e confirmou sua identidade.

Ainda de acordo com o juiz, recentemente, ele teria sido vítima de uma tentativa de aquisição de um imóvel sem autorização. A informação é investigada pela polícia.



