Reprodução / TV Globo Carreta com 47 motos é roubada na Via Dutra

Uma carreta carregada com 47 motocicletas 0 km foi roubada na noite desta terça-feira (25), na Rodovia Presidente Dutra, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O motorista foi rendido por criminosos e levado como refém para o Complexo da Pedreira, na Zona Norte do Rio de Janeiro . As informações são do g1.

Segundo o relato divulgado pelo portal, o assalto aconteceu por volta das 19h. O caminhão foi cercado por criminosos que estavam em dois carros. O motorista foi abordado e obrigado a seguir com a carreta até a comunidade.

Cerca de 30 motos foram levadas

Já no Complexo da Pedreira, parte da carga foi retirada da carreta. Das 47 motocicletas novas que eram transportadas, aproximadamente 30 foram roubadas pelo grupo.

O motorista permaneceu sob poder dos criminosos durante a ação. Depois, ele e o caminhão foram liberados em um trecho da própria Via Dutra.

Como não conhecia a região onde foi deixado, o condutor não conseguiu informar exatamente o ponto em que foi liberado.

Polícia Civil investiga o caso

A Polícia Civil investiga o roubo e tenta localizar as motocicletas levadas pelos criminosos, além de identificar os responsáveis pela ação.

O iG entrou em contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro para obter mais informações sobre a investigação, a identificação dos suspeitos e o paradeiro das motos, mas não recebeu retorno até a publicação desta reportagem.





O caso aconteceu em um dos principais corredores rodoviários do estado e envolve uma carga de dezenas de motocicletas novas, além da violência contra o motorista, que foi mantido como refém durante o roubo.