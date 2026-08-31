Raphael Bezerra Núvens começam a se dissipar e calor volta a predominar em Goiás

Goiás começa a semana sob calor intenso e baixos índices de umidade relativa do ar. A temperatura pode chegar a 41°C nesta segunda-feira (31) no norte do estado, enquanto diversos municípios podem registrar máximas próximas ou superiores a 38°C. Apesar do calorão, há previsão de chuva isoladas em várias regiões a partir desta terça-feira (01).

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu alertas de perigo e de perigo potencial para baixa umidade.



A maior temperatura entre as cidades consultadas é prevista para São Miguel do Araguaia, no norte goiano, onde os termômetros podem alcançar 41°C. Em Porangatu, a máxima prevista é de 40°C. Rio Verde pode registrar 39°C; Catalão, 38°C; e Goiânia, 37°C.

Além das temperaturas elevadas, a umidade relativa do ar pode atingir níveis considerados críticos durante a tarde. Em Rio Verde e Porangatu, o índice mínimo previsto é de 15%. Em Goiânia, São Miguel do Araguaia e Catalão, a umidade pode cair a 20%.

Para a capital, o Inmet prevê temperaturas entre 22°C e 37°C nesta segunda-feira. O céu deve permanecer com muitas nuvens, com ventos fracos durante a manhã e a noite. À tarde, podem ocorrer rajadas de intensidade moderada. Não há previsão de chuva para Goiânia ao longo do dia.

Goiás tem dois alertas de baixa umidade

Boa parte do estado está sob alerta laranja (para perigo de baixa umidade), válido entre as 110h e 20h desta segunda-feira. Segundo o Inmet, relativa do ar pode variar entre 12% e 20%.

O instituto alerta para o aumento do risco de incêndios florestais e para possíveis impactos à saúde, como ressecamento da pele e desconforto nos olhos, na boca e no nariz. O aviso alcança áreas do centro, norte, noroeste, leste e sul goiano.

Chuva pode voltar a aparecer

Apesdar do calorão e do tempo seco para o início da semana, a previsão indica aumento da nebulosidade e possibilidade de chuvas isolada em parte de Goiás a partir de terça-feira (01).

Em Goiânia, o Inmet prevê muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada durante a manhã, a tarde e a noite. As temperaturas devem variar entre 21°C e 36°C, enquanto a umidade mínima permanece em torno de 20%.





