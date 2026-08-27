Raphael Bezerra Núvens começam a se dissipar e calor volta a predominar em Goiás

Depois das chuvas finas e isoladas em alguns municípios, especialmente das regiões Sul e Sudeste durante a madrugada, Goiás deve voltar a enfrentar predomínio de calor e tempo seco nesta quinta-feira (27). A nebulosidade perde força ao longo do dia, embora ainda exista a possibilidade de chuvisco ou chuva leve e isolada em parte do centro-sul do estado.

Segundo o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás ( Cimehgo ), André Amorim, o sistema que provocou o aumento das nuvens já se desloca em direção a Minas Gerais e tende a se dispersar nas próximas horas.



“Para hoje, a gente ainda tem a possibilidade de ter um chuvisco e uma chuva leve nessa parte centro-sul do estado de Goiás. Apesar de a nebulosidade estar se despedindo, ainda poderemos ter rajadas de vento e algumas chuvas isoladas, mas de forma bem pontual”, explicou ao iG.

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia ( Inmet ) também indica diminuição da instabilidade, mas ainda aponta possibilidade de chuva isolada principalmente no leste goiano. Nas demais áreas, a tendência é de sol, poucas nuvens e elevação das temperaturas.



Chuva chegou a 17,6 milímetros

Os maiores volumes registrados pelo Cimehgo durante a madrugada ocorreram em Catalão, onde o acumulado chegou a 17,6 milímetros. Também foram observados 13,8 milímetros em Davinópolis, 12,2 milímetros em Corumbaíba e Nova Aurora, 11 milímetros em Marzagão e 10 milímetros em Goiandira.

Em Itumbiara, foram registrados 16,4 milímetros na quarta-feira e outros 9,2 milímetros nesta quinta. Também houve precipitação em Aporé, Anhanguera, Panamá, Lagoa Santa, Cumari, Chapadão do Céu, São Simão e Goiatuba.

Em Goiânia, a chuva ocorreu de maneira fraca e localizada. As estações do Cimehgo distribuídas pela capital registraram acumulados entre 0,2 e 0,8 milímetro.

Apesar das precipitações, o episódio foi rápido e não representa o encerramento da estiagem característica do inverno goiano. De acordo com Amorim, a tendência é de retorno das condições típicas do período já a partir desta sexta-feira (28).

“Amanhã já volta realmente para a programação normal. No fim de semana, voltamos para a programação normal de temperatura elevada e umidade baixa”, afirmou.

Temperaturas podem chegar aos 39°C

Com a redução da nebulosidade, as temperaturas voltam a subir principalmente nas regiões Norte e Noroeste. A previsão do Cimehgo aponta máxima de 39°C em São Miguel do Araguaia, 38,5°C em Aragarças, 38°C em Porangatu e 37°C na cidade de Goiás.

Durante a madrugada, os termômetros marcaram 17,7°C em Mineiros, Goiânia e São Simão. Também foram registradas mínimas de 18,3°C em Pires do Rio, 18,9°C em Caiapônia, 19,2°C em Jataí e 19,5°C em Iporá.

No Norte e Noroeste, o amanhecer foi mais quente. Pirenópolis registrou mínima de 24,1°C, enquanto Aragarças marcou 23,2°C, Porangatu, 22°C, e a cidade de Goiás, 21,8°C.

A diferença entre as temperaturas observadas durante a manhã e os picos de calor da tarde pode superar 15°C em diferentes municípios. A elevada amplitude térmica pode agravar desconfortos e problemas respiratórios.





