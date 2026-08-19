Semad Incêndio consumiu mais de 13 mil hectares de vegetação

O incêndio que atingiu o Parque Estadual de Terra Ronca, no nodeste de Goiás, foi totalmente extinto, informou o Corpo de Bombeiros de Goiás ao iG. ﻿Cerca de 23 profissionais, entre equipes de brigadistas e bombeiros militares, ainda permanecem na área.

O fogo na região teria começado no domingo (09) e, segundo a última atualização da Secretaria de Meio Ambiente, consumido quase 14 mil hectares de vegetação no local. O Parque é uma Área de Prevervação Ambiental Permanente (APA)

Mais de 50 profissionais, entre Bombeiros Militares e brigadistas foram mobilizados no combate aos focos de incêndio na região que também atingiu a Serra Geral de Goiás.

Mesmo depois de as principais frentes serem controladas, as equipes permaneceram na região diante do risco de reignição. Na terça-feira (18), um novo foco havia sido identificado, o que levou à continuidade da mobilização. A atualização desta quarta-feira indica que não há mais focos ativos, embora bombeiros e brigadistas continuem na área.

As causas do incêndio seguem sob investigação. O Governo de Goiás e o Ibama iniciaram a Operação Abafa Terra Ronca para fiscalizar o uso irregular do fogo, identificar os possíveis locais de origem e buscar a responsabilização de eventuais autores. Informações preliminares indicaram que alguns focos poderiam ter começado em território baiano e avançado em direção a Goiás, mas ainda não foi apresentada uma conclusão definitiva sobre a origem das chamas.

Terra Ronca

Criado em 1989, o Parque Estadual de Terra Ronca (PETeR) está localizado entre São Domingos e Guarani de Goiás, no nordeste do estado, próximo à divisa com a Bahia.

Terra Ronca abriga um dos mais importantes complexos espeleológicos da América do Sul. Entre seus atrativos estão cavernas como Terra Ronca I e São Mateus, além de rios, cachoeiras, veredas e trilhas em meio ao Cerrado. A Gruta de São Mateus possui mais de 23 quilômetros de extensão e está entre as maiores cavernas do país.



