Corpo de Bombeiros Bombeiros combateram diferentes incêndios em vegetação durante o fim de semana em Goiás

Levantamento exclusivo do iG mostra que Goiás registrou ao menos 10 incêndios no último final de semana, em diferentes regiões do estado. O levantamento considera registros de atendimento de ocorrências do Corpo de Bombeiros Militar entre sábado (15) e domingo (16). As novas ocorrências foram registradas enquanto equipes dos Bombeiros seguem mobilizadas no combate ao incêndio que atinge a região de Terra Ronca , no nordeste do estado.



Os focos foram registrados em municípios como Nova Roma, Teresina de Goiás, São João d´Aliança, caldas Novas, Goianésia, Ipameri e Pontalina. Em algumas ocorrências, o fogo chegou a ameaçar áreas de mata nativa e um condomínio residencial.

O cenário acompanha um período de tempo seco e calor intenso em Goiás. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta segunda-feira (17) continua com predomínio de sol, poucas nuvens, temperaturas elevadas e baixa umidade em todo o Centro-Oeste.

Nova Roma concentra três ocorrências

O município de Nova Roma, no nordeste goiano, concentrou três dos registros do final de semana. No começo da manhã de sábado, um incêndio florestal foi registrado na GO-118, em área rural. Cerca de dois minutos depois, outra ocorrência apareceu na GO-2154, na região do Povoado Ouro Comaria.

O último foco de incêndio foi registrado na tarde de domingo, às margens da GO-241, na região do Povoado Ouro Minas.

Na mesma região, houve ainda o registro de um terceiro incêndio em área de mata, dessa vez em Terersina de Goiás, no domingo. ALém disso, uma área rural de São João d´Aliança também pegou fogo.

Fogo ameaça condomínio em Goianésia

Em Goianésia, os bombeiros foram acionados na manhã de domingo para combater um incêndio em área rural próxima ao Residencial Mariana.

Segundo o CBMGO, um fio da rede elétrica teria se rompido sobre uma área de pastagem e dado início às chamas. Fortes rajadas de vento contribuíram para a rápida propagação do fogo.

Corpo de Bombeiros Chamas próximo a área residencial teria sido provocada por rompimento de fio da rede elétrica





As chamas avançaram em direção à parte interna do condomínio, onde havia vegetação rasteira e grande quantidade de folhas secas. Os bombeiros concentraram o trabalho no local e conseguiram impedir que estruturas e bens materiais fossem atingidos.

Depois, a equipe avançou sobre a pastagem e extinguiu o incêndio. A área permaneceu sob monitoramento por causa do vento e do risco de reignição.

Outro incêndio também foi registrado em Goianésia durante o domingo, na região do Morro do Cruzeiro.

Incêndio avança em direção à mata em Caldas Novas

Já em Caldas Novas, a ocorrência foi registrada no final da manhã de domingo, na GO-139, no setor Portal das Águas Quentes II, próximo ao Morro do Capão.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu a vegetação e avançava em direção à uma extensa área de mata nativa. A equipe iniciou o combate direto e conseguiu conter as chamas antes que elas avançassem sobre a área de vegetação nativa.



Também foram identificadas ocorrências no fim de semana em Ipameri e Pontalina. Neste último município, um incêndio iniciado em um veículo se espalhou para a vegetação às margens da GO-215.

Terra Ronca continua em combate

As novas ocorrências aconteceram enquanto equipes continuam mobilizadas no grande incêndio que atinge a região de Terra Ronca, no nordeste de Goiás.

O Corpo de Bombeiros informou ao iG nesta segunda-feira (17) que as equipes seguem em combate na região.

O incêndio começou no dia 10 de agosto e atingiu áreas da APA da Serra Geral de Goiás e o entorno do Parque Estadual de Terra Ronca, entre São Domingos e Guarani de Goiás.

No último balanço divulgado pela Semad e pelo Corpo de Bombeiros, aproximadamente 10,4 mil hectares de vegetação já haviam sido atingidos, área equivalente a cerca de 14,5 mil campos de futebol.



