Batalhão Ambiental Duas balsas utilizadas, segundo a PM, para extração ilegal de minério foram destruídas às margens do Rio Pilões, em Fazenda Nova

Duas balsas usadas, segundo a Polícia Militar, para a extração ilegal de minério foram destruídas durante uma operação às margens do Rio Pilões, em Fazenda Nova, nesta segunda-feira (17). A ação faz parte da Operação Ouro de Tolo, desencadeada em diferentes regiões de Goiás para combater garimpos e atividades de mineração irregulares.

♬ som original - iG @portal_ig Uma operação conjunta do Batalhão Ambiental de Goiás, GRAER, BOPE e Semad resultou na explosão de duas balsas utilizadas por garimpeiros nos municípios de Fazenda Nova, Cidade de Goiás, Minaçu e Niquelândia. Durante as ações foram apreendidos mais de R$ 1 milhão em maquinários, além de uma arma de fogo. Diversos equipamentos também foram inutilizados pelas equipes no local. 🔗 Veja as notícias do iG e acesse o Canal do Whatsapp no Link da Bio 📲 🎥 Batalhão Ambiental de Goiás #iG





As balsas foram localizadas durante uma ação conjunta do Batalhão de Operações Ambientais (BPMOA) e do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Segundo o major Portal, subcomandante do BPMOA, os equipamentos eram destinados à retirada irregular de minério.

“Na manhã dessa segunda-feira, equipes do Batalhão de Operações Ambientais, em conjunto com equipes do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado de Goiás, realizaram a inutilização de duas balsas destinadas à extração ilegal de minério às margens do Rio Pilões, município de Fazenda Nova”, afirmou.

Além de Fazenda Nova, as fiscalizações ocorreram simultaneamente nos municípios de Goiás, Minaçu e Niquelândia. A operação contou ainda com equipes do Grupamento de Radiopatrulha Aérea (Graer), da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e da Agência Nacional de Mineração (ANM).

Mais de R$ 1 milhão em máquinas

Durante as fiscalizações, mais de R$ 1 milhão em maquinários utilizados nas atividades investigadas foram apreendidos, segundo a Polícia Militar. Uma arma de fogo também foi encontrada.

Outros equipamentos empregados diretamente nas atividades consideradas irregulares foram destruídos ou inutilizados. Segundo a corporação, a medida busca impedir a reutilização das estruturas e a continuidade dos danos ambientais.

Ao todo, três pessoas foram conduzidas para a adoção das providências legais. A PM não detalhou, no balanço divulgado, em quais municípios os suspeitos foram encontrados nem quais condutas são atribuídas individualmente a cada um deles.

Operação mira exploração irregular de recursos minerais

De acordo com o Batalhão Ambiental, a Operação Ouro de Tolo busca combater tanto atividades potencialmente poluidoras quanto a chamada usurpação de bens da União, relacionada à exploração de recursos minerais sem autorização.

“Ações integradas estão ocorrendo ao longo do estado, com o emprego também de equipes do Graer, com a finalidade de coibir a prática delitiva de usurpação de bens da União, bem como de atividades potencialmente poluidoras”, explicou o major Portal.

A Polícia Militar informou que novas ações contra garimpos e mineração irregulares devem ocorrer nos próximos meses.

“O Batalhão de Operações Ambientais reforça que ações serão desencadeadas ao longo dos próximos meses, com a finalidade de coibir a prática do crime de garimpo”, afirmou o subcomandante.



