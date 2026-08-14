Reprodução Mulher se joga de carro em movimento após ameaça do marido em Goiás

Uma mulher se jogou de um carro em movimento para escapar do marido após ser ameaçada de morte, em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. O momento foi registrado por uma câmera de segurança na quarta-feira (12).

Nas imagens, a mulher abre a porta do veículo e se joga no asfalto enquanto o carro passa em velocidade reduzida por uma rotatória.

Segundo a Polícia Militar, o homem teria obrigado a vítima a entrar no carro com a intenção de colocá-la “frente a frente” com um suposto amante. Durante o trajeto, ele teria agredido a mulher e feito ameaças contra a vida dela.

As agressões, segundo o relato prestado pela vítima à polícia, teriam começado ainda na terça-feira (11). Naquele dia, o homem buscou a mulher no trabalho por volta das 17h e circulou com ela pelas cidades de Santa Helena de Goiás e Itumbiara.

A vítima afirmou aos policiais que foi agredida durante o percurso e que o marido insistia na suspeita de que ela estaria mantendo um relacionamento extraconjugal.

Mulher se joga do veículo

No dia seguinte, durante novo deslocamento em Rio Verde, a mulher decidiu abandonar o veículo em movimento.

A câmera de segurança mostra o momento em que ela abre a porta e cai sobre o asfalto. A ação ocorreu quando o carro reduzia a velocidade ao passar por uma rotatória.

Após o caso ser comunicado à Polícia Militar, equipes iniciaram buscas pelo suspeito. O veículo utilizado por ele foi localizado e, posteriormente, o homem também foi encontrado.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde, onde permaneceu à disposição da Justiça.



