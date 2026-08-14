Uma mulher se jogou de um carro em movimento para escapar do marido após ser ameaçada de morte, em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. O momento foi registrado por uma câmera de segurança na quarta-feira (12).
Nas imagens, a mulher abre a porta do veículo e se joga no asfalto enquanto o carro passa em velocidade reduzida por uma rotatória.
Segundo a Polícia Militar, o homem teria obrigado a vítima a entrar no carro com a intenção de colocá-la “frente a frente” com um suposto amante. Durante o trajeto, ele teria agredido a mulher e feito ameaças contra a vida dela.
As agressões, segundo o relato prestado pela vítima à polícia, teriam começado ainda na terça-feira (11). Naquele dia, o homem buscou a mulher no trabalho por volta das 17h e circulou com ela pelas cidades de Santa Helena de Goiás e Itumbiara.
A vítima afirmou aos policiais que foi agredida durante o percurso e que o marido insistia na suspeita de que ela estaria mantendo um relacionamento extraconjugal.
Mulher se joga do veículo
No dia seguinte, durante novo deslocamento em Rio Verde, a mulher decidiu abandonar o veículo em movimento.
A câmera de segurança mostra o momento em que ela abre a porta e cai sobre o asfalto. A ação ocorreu quando o carro reduzia a velocidade ao passar por uma rotatória.
Após o caso ser comunicado à Polícia Militar, equipes iniciaram buscas pelo suspeito. O veículo utilizado por ele foi localizado e, posteriormente, o homem também foi encontrado.
Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde, onde permaneceu à disposição da Justiça.