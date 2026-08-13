PRF Mercadorias recuperadas pela PRF após tentativa de furto em caminhão dos Correios na BR-153, em Morrinhos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens suspeitos de envolvimento em uma tentativa de furto de mercadorias transportadas por um caminhão dos Correios na noite desta quarta-feira (12), na BR-153 , em Morrinhos, no sul de Goiás.

A ocorrência foi registrada no km 643 da rodovia. Segundo a PRF, uma análise de risco apontou possível violação no compartimento de carga do veículo e levou os policiais a realizarem a abordagem.

Durante a fiscalização, um homem correu em direção a uma área de vegetação e conseguiu fugir. Ele deixou para trás uma mochila e um saco com mercadorias que, conforme a corporação, faziam parte da carga transportada pelos Correios.

Na sequência, os policiais encontraram o motorista do caminhão, de 25 anos, fechando a porta do compartimento de carga. Com ele foram apreendidos um alicate e um lacre que não seria o original do veículo. A suspeita é de que o material seria utilizado para substituir o lacre rompido do baú.

Passageiro estava na cabine

Outro homem, de 26 anos, foi localizado dentro da cabine do caminhão. Segundo a PRF, ele aparentava estar escondido.

Durante as buscas no veículo, os policiais também encontraram ferramentas e sacos que seriam utilizados para acondicionar as mercadorias retiradas da carga.

Os dois homens disseram aos agentes que haviam sido ameaçados por três pessoas e obrigados a participar da ação. A PRF, porém, informou que a dinâmica observada durante a abordagem e os materiais encontrados indicaram possível participação dos dois no crime.

O motorista e o passageiro foram presos e encaminhados à Polícia Federal, em Goiânia. O terceiro suspeito não havia sido localizado até a última atualização da ocorrência.