Semad Incêndios já atingiram cerca de 8 mil hectares na região da APA da Serra Geral de Goiás e no entorno do Parque Estadual de Terra Ronca

Incêndios florestais na Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra Geral de Goiás e no entorno do Parque Estadual de Terra Ronca, no nordeste goiano, já consumiram mais de 8 mil hectares de vegetação desde o primeiro foco identificado no último domingo (10).Equipes do Corpo de Bombeiros Militar, Secretaria de Meio Ambiente (Semad), Ibama e brigadistas florestais atuam no combate às chamas.

O Parque Estadual de Terra Ronca é uma das principais unidades de conservação de Goiás e abriga um dos mais importantes patrimônios espeleológicos do país. A unidade possui aproximadamente 57 mil hectares e protege cavernas, cursos d'água e áreas de Cerrado de elevada relevância ambiental

Semad Imagem de satélite mostra área destruída pelas chamas

Ao menos 40 profissionais atuam diretamente na ocorrência. As equipes realizam combate às chamas, monitoramento das áreas atingidas e ações para proteger pontos considerados ambientalmente sensíveis.

Além do combate às chamas, começa nesta quinta-feira (13) a Operação Abafa Terra Ronca, que será realizada pelo Governo de Goiás e pelo Ibama até sexta-feira (14).

A operação terá ações terrestres de fiscalização e patrulhamento, além do uso de imagens de satélite para identificar possíveis origens dos incêndios, coibir o uso irregular do fogo e responsabilizar eventuais autores de crimes ambientais.

♬ som original - iG @portal_ig Incêndios que atingiram a região da Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra Geral de Goiás e o entorno do Parque Estadual de Terra Ronca (Peter), nos municípios de São Domingos e Guarani de Goiás, já consumiram mais de 8 iml hectares de vegetação. Os primeiros focos de incêndio foram detectados no dia 10 de agosto. Mais de 40 profissionais especializados, entre bombeiros militares e brigadistas florestais foram mobilizados para combater os incêndios e realizar o monitoramento das áreas atingidas. O Parque Estadual de Terra Ronca (Peter) tem aproximadamente 57 mil hectares e protege um dos mais importantes patrimônios espeleológicos do país, além de áreas de elevada relevância para a conservação da fauna, flora, recursos hídricos e demais ecossistemas do Cerrado. 🔗 Veja as notícias do iG e acesse o Canal do Whatsapp no Link da Bio 📲 🎥 Semad #iG





Mais de 100 mil hectares queimados em Goiás

Levantamento do iG no final de julho mostra que entre janeiro e julho de 2026, o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás registrou mais de 660 incêndios florestais. Dados do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Lasa/UFRJ), citados pelos órgãos, indicam que mais de 100 mil hectares foram atingidos pelo fogo em Goiás neste ano.

Desde 24 de julho, Goiás está em situação de emergência ambiental por causa da estiagem e do elevado risco de propagação de incêndios florestais. O decreto estadual proíbe o uso do fogo para limpeza do solo durante o período.

A Semad alerta que as condições atuais, com temperaturas elevadas, baixa umidade e grande quantidade de vegetação seca, favorecem a rápida propagação das chamas e tornam o combate mais difícil.

Terra Ronca tem maior complexo de cavernas da América Latina

Criado em 1989, o Parque Estadual de Terra Ronca (PETeR) está localizado entre São Domingos e Guarani de Goiás, no nordeste do estado, próximo à divisa com a Bahia.

Semad Terra Ronca abriga um dos mais importantes complexos espeleológicos da América do Sul





Terra Ronca abriga um dos mais importantes complexos espeleológicos da América do Sul. Entre seus atrativos estão cavernas como Terra Ronca I e São Mateus, além de rios, cachoeiras, veredas e trilhas em meio ao Cerrado. A Gruta de São Mateus possui mais de 23 quilômetros de extensão e está entre as maiores cavernas do país.

O nome Terra Ronca está relacionado ao som produzido pelas águas dos rios que atravessam as cavernas. Além da importância turística, o parque é estratégico para a conservação de recursos hídricos e de ecossistemas associados ao Cerrado.

A APA da Serra Geral de Goiás protege também as encostas goianas da Serra Geral, onde estão nascentes de rios responsáveis pela formação e pelo desenvolvimento das cavidades subterrâneas que caracterizam a região de Terra Ronca. Por isso, sua preservação está diretamente ligada à conservação das cavernas, dos cursos d'água e da paisagem do nordeste goiano.



