Paço municipal precisou ser evacuado após aplicação de fumacê
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Paço municipal precisou ser evacuado após aplicação de fumacê

Uma grande quantidade de fumaça se espalhou pelo Paço Municipal de Goiânia  e levou à evacuação preventiva de servidores na tarde de quarta-feira (12). Apesar do temor inicial de um possível princípio de incêndio, a Prefeitura informou que não houve fogo e atribuiu a fumaça a um procedimento de dedetização realizado dentro do complexo administrativo.

Segundo a Secretaria Municipal de Administração (Semad), uma empresa terceirizada realizava a higienização de arquivos físicos armazenados nos blocos B, C e D. Os documentos serão digitalizados e passaram por um procedimento de desinfestação para garantir a conservação do material. Durante o serviço, foi utilizado um sistema de “fumacê”, que acabou espalhando fumaça pelas dependências do Paço.

Com a fumaça no interior do prédio, servidores deixaram as áreas afetadas como medida preventiva. A retirada foi acompanhada pela equipe técnica de Saúde e Segurança do Servidor da Semad. A Prefeitura afirmou ainda que o produto utilizado não gerou fumaça tóxica e que não houve danos ao patrimônio. Até a divulgação das informações oficiais, não havia registro público de pessoas que tivessem necessitado de atendimento médico.

O prefeito Sandro Mabel publicou um vídeo no início da noite para explicar o episódio. Segundo ele, chegou a ser emitido um alerta como se houvesse fogo, mas a origem da fumaça era a dedetização. Mabel afirmou que as entradas e saídas de ar do prédio contribuíram para espalhar a fumaça e, diante da situação, os servidores evacuaram o local.

“Não teve nenhum tipo de incêndio aqui”, afirmou o prefeito. Mabel disse ainda que estava “tudo sob controle” e, ao comentar a dissipação da fumaça, acrescentou que “a poeira tá baixando”.

A Semad informou também que o Paço Municipal passou recentemente por processo de aprovação junto ao Corpo de Bombeiros e recebeu o Certificado de Conformidade (Cercon), documento que atesta o cumprimento das exigências de segurança contra incêndio e pânico. A situação foi considerada controlada ainda na quarta-feira.

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