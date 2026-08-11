Felipe Ando / Agência CLDF Celina Leão, governadora do Distrito Federal

Temporada, de André Novais Oliveira, Arábia, de João Dumans e Affonso Uchôa, A Cidade Onde Envelheço, de Marília Rocha, Branco Sai, Preto Fica, de Adirley Queirós, Era Uma Vez Eu, Verônica, de Marcelo Gomes e É Proibido Fumar, de Anna Muylaert foram alguns dos grandes filmes produzidos no país neste século.

As obras têm algo em comum. Em diferentes edições, foram premiadas com o Troféu Candango de Melhor Longa-Metragem do Júri Oficial do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, o mais antigo do país.

A primeira edição aconteceu em 1965, quando (quase) tudo ainda era mato e algumas obras de Oscar Niemeyer na então nova capital federal. Nessas seis décadas, as únicas vezes em que o festival deixou de acontecer foram nos anos de 1972, 1973 e 1974, auge da ditadura. Na pandemia de Covid-19, o evento resistiu e migrou temporariamente para o formato virtual.

Em 2026, faltando um mês para o início da 59ª edição, o governo de Celina Leão (PP), do Distrito Federal, anunciou o cancelamento do festival. A justificativa era o bloqueio de um repasse público de R$ 3 milhões da Secretaria de Cultura.

O congelamento era necessário, segundo a gestão, devido ao colapso nas contas do Banco de Brasília, que afundou o Governo do Distrito Federal, controlador da instituição, para a crise.

O BRB enfrenta uma grave situação financeira decorrente de transações malsucedidas e operações suspeitas com o falecido Banco Master, liquidado pelo Banco Central em meio às investigações da Polícia Federal sobre fraudes em carteiras de crédito. A ironia é que, antes da liquidação, o dono do Master, Daniel Vorcaro, atuou como mecenas de ao menos uma produção cinematográfica: “Dark Horse”, cinebiografia de Jair Bolsonaro (PL), um dos maiores inimigos da cultura nacional.

O banco do DF é o patrocinador master do festival desde 2024. Neste ano, sob efeito do ajuste fiscal, a direção avisou que não iria abrir o cofre porque dependia do Fundo de Apoio à Cultura do governo.

A possibilidade do cancelamento do Festival de Brasília, como não poderia deixar de ser, causou uma reação em cadeia da classe artística e dos fãs de cinema. A ponto de levar a governadora Celina Leão a recuar e determinar a liberação da verba. Até segunda ordem, a abertura, em 11 de setembro, está mantida.

Celina é candidata à reeleição e não quis pagar o preço político da briga. Os R$ 3 milhões saíram barato.

A atual governadora era vice de Ibaneis Rocha (MDB) quando o então chefe do executivo colocou a influência sobre um banco público de porte médio para adquirir o Banco Master. Era como um carro 1.0 puxar uma jamanta que já não andava e tinha um furo no motor.

A brincadeira (para não dizer outra coisa) já custou muito aos cidadãos do Distrito Federal. Mas o cinema se salvou. Era mesmo uma prioridade?

Sim? Muito? Ou com certeza?

O impacto econômico da indústria do cinema, que tem nos festivais uma ponta de lança, vai muito além da venda de ingressos. Injeta capital em diversos setores por meio de uma longa cadeia de produção. Da marcenaria e costura à infraestrutura de telecomunicações, passando por hotelaria, transporte e alimentação.

O efeito multiplicador gera empregos diretos e indiretos, além de impostos e investimentos estrangeiros. Um festival do tipo movimenta o setor hoteleiro, restaurantes, e outras estruturas culturais.

O sucesso recente de “Ainda Estou Aqui”, vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro em 2025, e “O Agente Secreto”, indicado a quatro categorias, em 2026, diz muito sobre esse efeito multiplicador.

Felizmente, no caso de Brasília, a pressão falou mais alto.

Um festival de cinema é muito mais do que um festival de entretenimento. É a própria identidade da cultura nacional fermentada e renovada a cada nova edição. Os gestores do DF fizeram de tudo para estragar tudo isso. Até agora não conseguiram. Ainda.